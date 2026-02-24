El programa Si Vols torna a Solsona FM per analitzar la vida local
El magazín cultural s’estrena dijous amb Teresa Corominas com a primera convidada i noves seccions a la graella
El programa Si Vols estrena nova temporada aquest dijous a Solsona FM. L’espai s’emetrà a tres quarts de nou del vespre, just després del Racó Literari, i donarà el tret de sortida a una nova etapa del magazín cultural de l’emissora local.
La primera convidada serà Teresa Corominas Salamero, coneguda com la Teresa del Càmping, una col·laboradora habitual de la ràdio. Corominas havia participat en espais com Camins i el mateix Racó Literari, i actualment forma part del Club de lectura radiofònic.
El programa mantindrà els continguts habituals i incorporarà una nova secció amb un nou col·laborador, que s’estrenarà en aquesta temporada.
Ramon Segués continuarà al capdavant de l’equip, format per Josep Maria Pujol, Josep Pelegrina ‘Pele’, Jordi Vilalta i Isabel Soler. Marc Vilà assumirà el control d’imatge i Jaume Subirà el control de so.
La temporada s’allargarà fins al juny amb un capítol mensual. D’aquests, dos programes es faran a l’exterior, com ja es va fer el curs passat amb continguts dedicats a l’Arxiu Comarcal del Solsonès.
Amb aquest retorn, el Si Vols consolida la seva presència dins la programació de Solsona FM i reforça l’aposta per la cultura i les veus del territori.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa