Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

El programa Si Vols torna a Solsona FM per analitzar la vida local

El magazín cultural s’estrena dijous amb Teresa Corominas com a primera convidada i noves seccions a la graella

L'equip del programa Si vols en edicions anteriors

L'equip del programa Si vols en edicions anteriors / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El programa Si Vols estrena nova temporada aquest dijous a Solsona FM. L’espai s’emetrà a tres quarts de nou del vespre, just després del Racó Literari, i donarà el tret de sortida a una nova etapa del magazín cultural de l’emissora local.

La primera convidada serà Teresa Corominas Salamero, coneguda com la Teresa del Càmping, una col·laboradora habitual de la ràdio. Corominas havia participat en espais com Camins i el mateix Racó Literari, i actualment forma part del Club de lectura radiofònic.

El programa mantindrà els continguts habituals i incorporarà una nova secció amb un nou col·laborador, que s’estrenarà en aquesta temporada.

Ramon Segués continuarà al capdavant de l’equip, format per Josep Maria Pujol, Josep Pelegrina ‘Pele’, Jordi Vilalta i Isabel Soler. Marc Vilà assumirà el control d’imatge i Jaume Subirà el control de so.

La temporada s’allargarà fins al juny amb un capítol mensual. D’aquests, dos programes es faran a l’exterior, com ja es va fer el curs passat amb continguts dedicats a l’Arxiu Comarcal del Solsonès.

Notícies relacionades

Amb aquest retorn, el Si Vols consolida la seva presència dins la programació de Solsona FM i reforça l’aposta per la cultura i les veus del territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents