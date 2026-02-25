Campanya de mecenatge al Solsonès: recuperem el molí
Territori de Masies impulsa una campanya de mecenatge per obrir un obrador amb molí propi a Calaf i completar el cicle de la farina ecològica del camp al forn
La cooperativa Territori de Masies ha engegat una campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi i completar així tot el cicle productiu del cereal al territori. Amb el lema «Dels nostres blats, les nostres farines», la iniciativa es duu a terme conjuntament amb la Fundació Coop57 i vol reforçar la pagesia local i avançar cap a una major sobirania alimentària.
El projecte ja disposa d’un espai a Calaf, on s’instal·laran el molí fariner i l’obrador. L’objectiu és tancar el cercle: des del cultiu del cereal fins a la mòlta i la distribució de la farina, evitant intermediaris i processos industrials lluny del territori.
La campanya es presentarà públicament el 28 de febrer a les cinc de la tarda al Saló de les Homílies d’Organyà de Solsona, en un acte obert a la ciutadania. Hi participaran els quatre socis agraris que actualment produeixen el cereal, entre els quals hi ha Pep Bover, de SAT Cal Pauet de l’Espunyola.
Recuperar la cultura cerealícola
La iniciativa neix amb la voluntat de recuperar la tradició cerealícola del baix Solsonès i reconnectar la producció agrària amb el consum local. Les farines s’elaboren amb blats antics adaptats durant segles al clima i als sòls de la zona, com l’espelta, el sègol, la xeixa, el camut o la varietat Florència Aurora, així com amb varietats modernes singulars.
Es tracta de farines ecològiques, fresques i sense refinar, moltes de les quals es moldran a la pedra, un sistema que permet conservar millor les propietats nutritives i organolèptiques del gra. El nou molí servirà per transformar exclusivament el cereal produït per les sòcies agràries del projecte.
Amb aquesta aposta, la cooperativa vol capgirar la paradoxa d’un territori històricament cerealícola on bona part de la farina que es consumeix prové de fora. “Té poc sentit que produïm blat i que després la farina arribi de circuits industrials allunyats”, remarquen des del projecte.
Després d’una prova pilot iniciada el 2023 i consolidada el 2025, la farina ecològica de Territori de Masies ja es distribueix en més de quinze punts de venda de la Catalunya Central i Ponent, així com en diversos forns i fleques. Ara, la cooperativa vol garantir la viabilitat a llarg termini amb unes instal·lacions pròpies.
La campanya de mecenatge té com a objectiu mínim recaptar 15.000 euros, que es destinaran a l’adequació de l’espai i a l’adquisició del molí i d’una garbelladora. Si se supera aquesta xifra, es podran incorporar millores tècniques addicionals.
Més enllà del finançament, la iniciativa també vol sensibilitzar sobre la importància de preservar varietats agrícoles tradicionals, fomentar el consum de productes de proximitat i impulsar models cooperatius basats en la col·laboració entre pagesia, elaboradors i consumidors. Un molí per tornar a moldre el blat del territori i, alhora, reforçar l’arrelament i el valor afegit de la producció local.
