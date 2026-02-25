Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a menorsCortafuegoJoan GarcíaJYSKFGCPremi Amat-PiniellaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Creix l'impacte local de l'Economia Social i Solidària del Solsonès: 810.000 euros facturats el 2025

Les cinc entitats del sector sumen 66 socis i 32 treballadors

Una xerrada sobre empreses i dones rurals de l'Arada

Una xerrada sobre empreses i dones rurals de l'Arada / L'ARADA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Economia Social i Solidària (ESS) del Solsonès va generar una facturació global de 810.000 euros durant el 2025, segons les dades recopilades pel projecte Actua de l’Arada, que analitza l’impacte econòmic i social d’aquest model a la comarca.

Actualment, el sector està format per cinc entitats que sumen 66 persones sòcies i 32 treballadors. Una de les dades significatives és la presència femenina: dues de cada tres persones contractades són dones i, a diferència del que passa habitualment en altres àmbits empresarials, el 75% dels càrrecs de responsabilitat també estan ocupats per dones, segons ha informat l'emissora municipal Solsona FM. Així, la base social vinculada a l’ESS al Solsonès arriba a les 102 persones, amb una distribució de gènere del 60% de dones i el 40% d’homes. Del total facturat el 2025, el 71% correspon a ingressos propis generats per l’activitat econòmica de les entitats, mentre que la resta prové de subvencions. Pel que fa a les despeses, aquestes van superar els 742.000 euros. Una altra de les xifres que el sector posa en relleu és la reduïda forquilla salarial, situada en només l’1,2%, un indicador de l’aposta per l’equitat interna.

Diversitat d’activitats al servei del territori

Les iniciatives d’ESS al Solsonès desenvolupen activitats que abracen des de la producció ecològica i el turisme sostenible fins a la innovació tecnològica accessible, el desenvolupament local, la gestió forestal o la pedagogia territorial. Es tracta de projectes que combinen activitat econòmica i vocació social, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats de l’entorn rural.

Des de la Taula de l’Economia Social i Solidària del Solsonès assenyalen que en els darrers anys s’ha produït un augment progressiu de l’autoorganització econòmica i social al territori. En aquest sentit, consideren que l’ESS té un paper clau en l’assoliment —o la recuperació— de la sobirania rural.

Notícies relacionades

Segons apunten, aquest model permet generar activitat econòmica i ocupació, reduir desigualtats i garantir serveis i productes adaptats a les necessitats del territori, sempre sota criteris de sostenibilitat i amb un impacte positiu a escala local.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents