Creix l'impacte local de l'Economia Social i Solidària del Solsonès: 810.000 euros facturats el 2025
Les cinc entitats del sector sumen 66 socis i 32 treballadors
L’Economia Social i Solidària (ESS) del Solsonès va generar una facturació global de 810.000 euros durant el 2025, segons les dades recopilades pel projecte Actua de l’Arada, que analitza l’impacte econòmic i social d’aquest model a la comarca.
Actualment, el sector està format per cinc entitats que sumen 66 persones sòcies i 32 treballadors. Una de les dades significatives és la presència femenina: dues de cada tres persones contractades són dones i, a diferència del que passa habitualment en altres àmbits empresarials, el 75% dels càrrecs de responsabilitat també estan ocupats per dones, segons ha informat l'emissora municipal Solsona FM. Així, la base social vinculada a l’ESS al Solsonès arriba a les 102 persones, amb una distribució de gènere del 60% de dones i el 40% d’homes. Del total facturat el 2025, el 71% correspon a ingressos propis generats per l’activitat econòmica de les entitats, mentre que la resta prové de subvencions. Pel que fa a les despeses, aquestes van superar els 742.000 euros. Una altra de les xifres que el sector posa en relleu és la reduïda forquilla salarial, situada en només l’1,2%, un indicador de l’aposta per l’equitat interna.
Diversitat d’activitats al servei del territori
Les iniciatives d’ESS al Solsonès desenvolupen activitats que abracen des de la producció ecològica i el turisme sostenible fins a la innovació tecnològica accessible, el desenvolupament local, la gestió forestal o la pedagogia territorial. Es tracta de projectes que combinen activitat econòmica i vocació social, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats de l’entorn rural.
Des de la Taula de l’Economia Social i Solidària del Solsonès assenyalen que en els darrers anys s’ha produït un augment progressiu de l’autoorganització econòmica i social al territori. En aquest sentit, consideren que l’ESS té un paper clau en l’assoliment —o la recuperació— de la sobirania rural.
Segons apunten, aquest model permet generar activitat econòmica i ocupació, reduir desigualtats i garantir serveis i productes adaptats a les necessitats del territori, sempre sota criteris de sostenibilitat i amb un impacte positiu a escala local.
