Saber llegir, un valor que fa empresa a Solsona i Cardona
L'empresariat local impulsa un podcast que, conduït per Uriol Gilibets amb l’acompanyament musical d’Eduard Gener al piano, combinarà converses en directe amb humor i música
L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona aposta per fomentar l’art de llegir —i de llegir en directei en públic— amb una nova edició del podcast Llegir en directe, que tindrà lloc el 6 de març a les 19 h a les instal·lacions de Cafès Gener, a Cardona.
La iniciativa, organitzada per l’Associació d’Empreses de Cardona (AEC), vol posar en valor la lectura com a eina de creixement personal i professional, i també com a instrument per comunicar millor en públic. En un context empresarial cada vegada més competitiu, saber llegir, interpretar i transmetre idees amb claredat esdevé una competència clau.
El podcast Llegir, conduït per Uriol Gilibets amb l’acompanyament musical d’Eduard Gener al piano, combinarà converses en directe amb humor i música. La proposta vol ser dinàmica i propera, i demostrar que la lectura en veu alta no és només un exercici cultural, sinó també una eina de lideratge i cohesió.
En aquesta edició hi participaran quatre empreses de Cardona —Semen Cardona, Vidmar, Gestoria Alfic i Cafès Gener— que compartiran història, anhels, anècdotes i experiències de vida empresarial. La conversa permetrà descobrir la trajectòria i els reptes de cada projecte, alhora que evidenciarà la importància de saber explicar bé allò que es fa.
L’activitat és oberta a tothom, amb aforament limitat, i requereix inscripció prèvia abans del 3 de març. L’organització destaca que iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar el teixit empresarial local i a generar espais de trobada on la paraula —llegida i dita— esdevé protagonista.
Amb aquest format, l’Agència i l’AEC consoliden una aposta per la cultura i la comunicació com a motors de desenvolupament territorial, tot reivindicant que saber llegir és, també, saber escoltar i saber explicar-se.
