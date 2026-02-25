Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos petits incendis cremen uns 300 metres de bosc a Olius i a Prats de Lluçanès

Incendis sens ecomplicacions per als Bombers, però que demostren que no cal abaixar la guàrdia

Efecte de les flames a Olius, que han afectat uns 300 metres de massa forestal

Efecte de les flames a Olius, que han afectat uns 300 metres de massa forestal / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Uns 300 metres de bosc han cremat aquesta tarda a Olius, al Solsonès. S'ha avisat de l'inici del foc prop de les 18 hores al camí al costat de la bàscula. Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat en l'extinció de les flames, i poc després d'un quart de set de la tarda es donava el servei per finalitzat.

Un fet similar s'ha viscut a Prats de Lluçanès, on al migdia, als volts de tres quarts d'una, s'ha alertat d'un incendi al carrer de Sant Andreu. En aquest cas també han estat entre 200 i 300 metres de matoll els que han acabat calcinats, sense més conseqüències.

Notícies relacionades

Són petits incendis, però que permeten als Bombers recordar que no cal abaixar la guàrdia, i que les intenses pluges dels darrers mesos no són un impediment per què amb les altes temperatures, es pugui calar foc fàcilment.

Dos petits incendis cremen uns 300 metres de bosc a Olius i a Prats de Lluçanès

