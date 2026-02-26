Nucli antic de Solsona: més brigada, més flors
Un oficial i cinc peons treballaran durant nou mesos en la millora del nucli antic amb contractes vinculats al programa Treball als Barris
La brigada municipal de Solsona s’ha reforçat aquest mes amb la incorporació d’un oficial i cinc peons que, durant nou mesos, treballaran en tasques de manteniment i jardineria amb l’objectiu de millorar l’espai urbà del nucli antic. Les contractacions s’emmarquen en els plans d’ocupació gestionats per l’Agència de Desenvolupament Local i subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Els nous efectius, que treballen a jornada completa, centraran la seva activitat en la millora del ferm de carrers i places, la supressió de barreres arquitectòniques i l’embelliment general d’aquesta zona històrica de la ciutat. L’actuació vol contribuir a incrementar la qualitat de vida del veïnat, alhora que reforçar l’atractiu del centre per als visitants, el comerç de proximitat i l’activitat cultural.
Millorar l’ocupabilitat
Aquests plans d’ocupació formen part del projecte Treball als Barris, dins el programa d’Experienciació laboral, i es convoquen anualment. La iniciativa està pensada per oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur residents al nucli antic, amb la finalitat que adquireixin experiència professional i millorin la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social.
El procés de selecció s’inicia amb la presentació d’una oferta pública a l’oficina del SOC de Solsona, que deriva les candidatures que compleixen els requisits establerts. Posteriorment, l’àrea municipal corresponent du a terme les entrevistes per completar la contractació del personal.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya