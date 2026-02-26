Solsona amplia la zona verda d’estacionament limitat a tot el nucli antic
L’Ajuntament culmina el desplegament iniciat el 2017 i recorda als veïns que cal renovar la targeta de resident abans de l’abril
L’Ajuntament de Solsona ha completat la transformació de tots els espais d’aparcament del nucli antic en zona verda d’estacionament limitat gratuït, una actuació que culmina un desplegament iniciat el 2017 i que s’ha anat implantant de manera progressiva a diferents places del recinte emmurallat.
L’ampliació s’ha estès recentment al carrer dels Escolapis i a la plaça de Sant Roc, acabada de senyalitzar aquesta setmana, i, si el temps ho permet, la brigada municipal pintarà properament la travessia dels Dominics. Amb aquestes actuacions, tot el centre històric quedarà regulat sota el mateix sistema d’estacionament.
La zona verda permet estacionar-hi un màxim d’una hora durant l’horari comercial, mentre que en la franja nocturna, de les nou del vespre a les vuit del matí, les places passen a ser d’ús exclusiu per al veïnat del nucli antic.
Afavorir la rotació de vehicles
Segons la regidora de Governació, Esther Espluga, “l’objectiu de la mesura és afavorir la rotació de vehicles per potenciar l’activitat comercial, ja que una hora es considera suficient per fer compres i gestions, i, a la nit, reservar les places d’estacionament per a la gent que hi viu”. El consistori defensa que aquesta regulació facilita l’accés als establiments del centre i garanteix espais d’aparcament per als residents. La multa per no respectar la normativa de la zona verda és de 90 euros, que es pot anul·lar pagant-ne 6 en el termini de 48 hores.
Nova targeta de resident
La regidoria recorda que cal disposar de la nova targeta de resident, que es pot sol·licitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o bé a través de la seu electrònica municipal. El disseny de l’adhesiu s’ha renovat els darrers mesos, i els antics adhesius deixaran de ser vàlids a partir del primer d’abril.
Aquesta ampliació coincideix amb la implantació del nou sistema de control d’accés al centre, que permetrà una gestió més eficient dels permisos i s’emmarca en l’estratègia de pacificar el trànsit rodat al nucli històric i avançar en la priorització de l’espai per als vianants.
