Solsona reforça les àrees de Medi Ambient i Promoció Econòmica amb places laborals vacants des de 2019 i 2023
L'Ajuntament obre el procés per cobrir dos llocs de treball d’administratiu tècnic a l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
L’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria pública per cobrir dues places vacants a la plantilla municipal: una d’administratiu/iva per a l’àrea de Medi Ambient i una altra de tècnic/a de Promoció Econòmica per a l’Agència de Desenvolupament Local. Els dos llocs estan vacants des del 2023 i el 2019, respectivament.
La plaça d’administratiu/iva, destinada a proveir el lloc de tècnic/a auxiliar de Medi Ambient, assumeix funcions vinculades a la tramitació administrativa d’activitats econòmiques i a la gestió i suport de la Finestreta Única Empresarial (FUE). També inclou el seguiment del contracte del servei de recollida i tractament de residus, la resolució d’incidències, el suport a la gestió del verd urbà, la participació en campanyes de sensibilització ambiental i l’elaboració d’informes tècnics.
Pel que fa als requisits, cal disposar del títol de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau superior equivalent. Aquesta plaça està vacant des del juliol del 2023, tot i que s’ha cobert parcialment de manera temporal des d’aleshores.
Suport al teixit empresarial i comercial
La segona convocatòria correspon a una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica, amb la missió de dinamitzar l’activitat econòmica local, reforçar el teixit empresarial i comercial i impulsar projectes de desenvolupament al municipi. També haurà de gestionar programes de foment de l’ocupació i l’emprenedoria.
Entre les funcions previstes hi ha la identificació de necessitats en matèria de comerç i el disseny de programes d’actuació, l’assessorament a persones emprenedores, la coordinació amb altres administracions i agents del territori i l’orientació en processos d’inserció laboral.
Les bases estableixen que per optar a aquesta plaça cal disposar d’una titulació universitària oficial, acreditar el nivell de català requerit i complir la resta de requisits generals d’accés a la funció pública.
