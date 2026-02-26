Solsona i Valls, agermanament coral
L’Orfeó Nova Solsona actua a la capital de l'Alt Camp en un concert conjunt amb el grup Terpsicore
L’Orfeó Nova Solsona va actuar diumenge passat, 22 de febrer, a Valls en el marc d’un intercanvi musical amb la Coral Terpsicore. La sortida va permetre al cor solsoní portar el seu repertori fins a la capital de l’Alt Camp i compartir escenari amb una formació amb una llarga trajectòria al territori.
La Coral Terpsicore, fundada el 1989 sota la direcció d’Àngel Aguilà i integrada actualment per 48 cantaires, ha explorat al llarg dels anys estils diversos, des de la música clàssica i contemporània fins al gòspel i el jazz, i ha col·laborat amb formacions reconegudes del panorama musical català.
El concert conjunt es va celebrar a l’Església de la Mare de Déu del Lledó. A la primera part, la coral amfitriona va interpretar peces populars com Edelweiss, Blue Moon, Swing Low, Sweet Chariot i Joshua Fit the Battle of Jericho. Per la seva banda, l’orfeó solsoní va apostar per un repertori de música catalana i vinculada a Solsona, amb obres com Els Tres Tambors, En Pere Gallerí, Les Trenes, El bon caçador i la pastora i la Sardana de Solsona.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i de la regidora Sònia Roca. El concert es va cloure amb la interpretació conjunta de Canticorum i el Cànon de la Pau. El capellà del santuari, Ramon Olomí, va aprofitar la trobada per recordar els seus anys d’estudiant al seminari claretià de Solsona.
Més enllà de l’actuació musical, la jornada va incloure una visita al Museu Casteller de Catalunya, on els cantaires van poder endinsar-se en la història i el significat del fet casteller, una tradició arrelada al territori des de fa més de dos segles.
La sortida es va completar amb una calçotada compartida amb els membres de la coral vallenca. Després de l’àpat i d’uns darrers cants improvisats, els integrants de l’Orfeó Nova Solsona van tornar cap a casa satisfets per una experiència que reforça els vincles culturals entre territoris a través de la música.
