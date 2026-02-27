Festa del Trumfo i la Tòfona de Catalunya: récord d'expositors
El certamen, que es farà els dies 7 i 8 de març amb la Festa del Vi de Solsona, combinarà productes de proximitat, activitats culturals i comercials, i música en directe per a tots els públics
La 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i la 11a Festa del Vi de Solsona seran els grans protagonistes del segon cap de setmana de març al Solsonès. Els dies 7 i 8 de març de 2026, la plaça del Camp de Solsona es transformarà en un gran espai dedicat als productes de proximitat de la comarca, amb un rècord d’expositors, que enguany arriba a 61, la xifra més alta des de l'inici del certamen. Aquest esdeveniment anual, que ja és una tradició a la ciutat, promet un cap de setmana ple de gastronomia, comerç local, música en directe i activitats familiars per tots els gustos.
Un cap de setmana de cultura i gastronomia
La Fira del Trumfo i la Tòfona torna a posar en valor dos productes emblemàtics del territori, com són el trumfo i la tòfona, al costat d’altres productes alimentaris de la comarca i la producció vitivinícola. Enguany, la fira creix amb més expositors i una programació variada que vol connectar els productors locals amb el públic, potenciant el comerç de proximitat i la gastronomia de qualitat.
Com a novetat, enguany la Festa del Vi es fusiona amb la fira, oferint una gran varietat de vins de diverses denominacions d’origen catalanes, amb una especial presència de vins locals, com els de Masia Tonicoll, Roc Falcon, Celler de Cal Mestre i Vinyes del Solsonès – Celler del Miracle. A més, els tastets gastronòmics aniran a càrrec d’establiments solsonins com Ibèrics Madruga, La Salivera, Divina Croqueta i Territori de Masies.
Activitats per a tota la família
La jornada de dissabte, 7 de març, començarà a les 10 del matí, amb la venda de trumfos, tòfones i productes alimentaris a la fira. A la mateixa hora, es podrà gaudir de les promocions de comerços locals a la UBIC. A les 12.30 h, el concert de The Velcros farà vibrar la plaça del Camp amb música en directe.
Durant la tarda, de 2.30 a 5.30, la plaça Major acollirà activitats com la Fira del Petit Botiguer, actuacions musicals de l’Escola de Música Joan Roure i el tradicional concurs de pelar trumfos. A les 6 de la tarda, el concert de EVIL ROSEBUD feat. Chanice Vreza tancarà la jornada amb un espectacle enèrgic i emotiu.
La Festa del Vi, amb un toc artístic solsoní
Una de les tradicions més arrelades de la Festa del Vi és la copa artística, que aquest any incorporarà una il·lustració dissenyada per l’artista solsoní Jaume Cuadrench, continuant la sèrie de copes úniques amb accent artístic de la ciutat. La Festa del Vi estarà oberta dissabte de 11.30 a 14.00 h i de 17.30 a 21.30 h, i diumenge de 11.30 a 14.00 h, amb tastos de vins i activitats complementàries per gaudir de la cultura vinícola local.
Diumenge: reconeixement i més activitats
Diumenge 8 de març, la fira reobrirà a les 10 del matí, amb les últimes oportunitats per gaudir dels productes locals i de la gastronomia de la zona. A les 12.00 h, serà el torn de l’exhibició de ball de Bon Hop de Swing i música en directe de Agustí Burriel swing&blues 4, a la plaça Major (en cas de pluja, a la sala Polivalent).
Un dels moments més especials de la jornada serà l’Homenatge Premi Bufet 2026, que es lliurarà a la sala de plens de l’Ajuntament de Solsona, reconeixent aquelles persones o entitats que han destacat per la seva aportació a la cultura i a la tradició del Solsonès.
Una fira amb molta col·laboració
El gran èxit d’aquest esdeveniment és fruit de la col·laboració de nombroses entitats i institucions, entre les quals destaquen l'Ajuntament de Solsona, la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Unió de Botiguers de Solsona i diversos productors locals de trumfos i tòfones. Aquesta col·laboració garanteix que la Fira del Trumfo i la Tòfona continuïn sent un referent dins de les fires gastronòmiques i culturals del Pirineu català.
Els dies 7 i 8 de març, el Solsonès serà el punt de trobada per a tots aquells que volen conèixer i gaudir dels productes més autèntics de la comarca, en un ambient festiu que també celebra el comerç i la cultura local. Un cap de setmana que promet emocionar tant a residents com a visitants.
