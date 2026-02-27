El Solsonès educa en l'antiracisme
El Servei de Migracions i Acollida del Consell Comarcal i el SIS organitzen una activitat per a famílies i professionals sobre com acompanyar infants i joves en un context d’odi i discriminació
El Servei d’Integració i Suport (SIS) i el Servei de Migracions i Acollida del Consell Comarcal del Solsonès han organitzat una xerrada-taller titulada "Criar en l’antiracisme", que es durà a terme el proper dijous 5 de març a les 19 h a la Sala de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona. L’activitat, oberta a tota la ciutadania, serà conduïda per Adriana Torroella, educadora social, formadora antiracista i activista afrofeminista, també coneguda pel seu projecte Fahafahana.
En un moment marcat per l'augment dels discursos d'odi i les ideologies de l'extrema dreta, especialment en espais on es relacionen infants i joves, la xerrada vol proporcionar eines per afrontar aquests reptes des d’una mirada crítica i antiracista. L’objectiu és educar les noves generacions en el respecte, la igualtat i la diversitat, fent front als prejudicis que sovint es manifesten en la societat.
Una sessió dirigida a famílies i professionals
L’activitat està dissenyada per a famílies, professionals de l’educació i persones adultes referents, i té com a finalitat compartir estratègies i recursos per criar i educar en un entorn de respecte i consciència crítica. En un context on els missatges discriminadors són cada cop més visibles, especialment a través de les xarxes socials i en certs discursos mediàtics, es fa imprescindible crear espais on les persones adultes puguin reflexionar sobre com afrontar el racisme en les seves accions quotidianes i en les seves relacions amb els infants i joves.
A través d’aquesta activitat, Torroella proposarà estratègies concretes per a l’educació antiracista, així com recursos pràctics per a l’acompanyament emocional i formatiu dels infants, amb l’objectiu de fomentar una societat més inclusiva i igualitària.
Un enfocament necessari davant el racisme
La xerrada també abordarà el paper clau que tenen les famílies i educadors en la construcció d’una societat sense discriminació. En un moment en què el racisme estructural afecta molts àmbits de la vida quotidiana, des de les aules fins a les relacions socials, la tasca educativa és essencial per garantir que les properes generacions creixin amb valors de respecte, solidaritat i justícia social.
El projecte Fahafahana, en què Torroella està involucrada, és una iniciativa que busca empoderar les persones a través de la formació antiracista i la creació d’espais de reflexió col·lectiva. Aquesta xerrada és una oportunitat única per conèixer millor les eines que proposa per transformar les dinàmiques discriminatòries en relacions de respecte i diversitat.
Un espai de debat i acció
Amb aquesta xerrada, el SIS i el Servei de Migracions i Acollida del Consell Comarcal del Solsonès pretenen obrir un espai de debat sobre com podem construir una societat més justa i igualitària. A través de la formació i la reflexió, la sessió vol fomentar un compromís col·lectiu per eradicar les discriminacions i avançar cap a un futur on la diversitat sigui viscuda com una riquesa, i no com una amenaça.
Aquesta activitat també s’inscriu en els projectes de sensibilització social que el Consell Comarcal i el SIS duen a terme per promoure una major integració i cohesió social a la comarca del Solsonès, fomentant el respecte a les persones d’orígens i cultures diverses.
La xerrada-taller "Criar en l’antiracisme" serà una oportunitat perquè els assistents reflexionin sobre el seu rol com a agents de canvi i obrin noves vies d'acció per transformar les dinàmiques racistes i crear espais educatius i socials més respectuosos i inclusius.
Inscripció i informació pràctica
L’assistència a l’activitat és gratuïta, però es recomana fer inscripció prèvia per garantir l'aforament. Per a més informació o per realitzar la inscripció, els interessats poden contactar amb el SIS o el Servei de Migracions i Acollida del Consell Comarcal del Solsonès.
Una cita que no es pot deixar passar per a tots aquells que desitgen contribuir a la construcció d’una societat més justa i igualitària.
