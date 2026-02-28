El Bisbe de Solsona demana als fidels de la diòcesi que s'impliquin en la visita del Papa
Francesc Conesa anima els seus creients a participar activament en els actes de la visita papal i a viure aquesta oportunitat com un moment de renovació espiritual
Des de la diòcesi de Solsona s'ha acollit amb gran alegria la notícia de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, prevista per al mes de juny. En aquest context, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha fet una crida als fidels perquè s’impliquin activament en els actes que s’estan preparant i els ha convidat a acollir les paraules del successor de Sant Pere amb coratge i fe. "Ens unim en oració perquè aquesta visita ens ajudi a créixer en l'anunci valent de l'Evangeli", ha destacat el bisbe en un missatge a la comunitat.
L’anunci oficial de la visita papal no ha agafat per sorpresa l’Església catalana. L'Arquebisbat de Barcelona va confirmar ahir que els preparatius per aquest viatge van començar el novembre passat. Tot i que l'agenda concreta del Papa Lleó XIV encara ha de ser validada pel Vaticà, ja es coneixen algunes de les activitats destacades, com la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí el 10 de juny.
La Sagrada Família, un punt clau de la visita
Segons les primeres informacions, el nucli de la visita papal a Barcelona serà aquesta benedicció, que tindrà lloc al matí, seguida d'una missa solemne a la tarda. El Papa també farà una ofrena floral a la tomba de Gaudí, situada a la cripta de la basílica. Aquest acte marcarà un punt culminant en els preparatius de la Sagrada Família, amb l'eliminació parcial de les bastides que cobreixen la Torre de Jesús, que es completaran en les properes setmanes. No obstant això, l'ascensor per visitar la torre no estarà disponible per al públic fins al 2027.
Esteve Camps, director de la junta constructora de la Sagrada Família, va expressar la seva satisfacció per la visita papal, destacant l'impacte positiu que va tenir la visita de Benet XVI fa 15 anys, amb un increment del 38% en l'afluència de visitants al temple. Tot i això, va alertar sobre les dificultats logístiques que comportarà l’augment de visitants i l’organització de l’acte papal.
La visita a les institucions
A més de les activitats religioses a Barcelona, es preveu que el Papa també visiti altres institucions destacades. Fonts parlamentàries han confirmat que Lleó XIV ha sol·licitat una celebració conjunta de les dues cambres del Congrés, la qual cosa s’ajusta a la seva condició com a cap d'Estat. Aquesta petició ha estat ben acollida per la Cambra, que ja ha avançat una resposta afirmativa, amb la previsió que el Pontífex participi en una cerimònia solemne entre el 6 i el 12 de juny.
Implicació de la diòcesi de Solsona
El bisbe Francesc Conesa ha subratllat la importància de la implicació dels fidels en els actes programats en el marc de la visita papal, convidant-los a estar presents i a viure aquesta experiència com una oportunitat de renovació espiritual i comunitària. A més, ha destacat que la visita del Papa serà una gran ocasió per reforçar l’anunci de l’Evangeli i per fer créixer la fe a la diòcesi.
Els actes de la visita papal a Espanya, amb especial èmfasi a Barcelona, són esperats amb gran entusiasme i esdevenen una oportunitat per renovar els vincles de l’Església amb la societat, alhora que es fa un homenatge a la figura de Gaudí i la Sagrada Família, símbol de la fe i de la història de Catalunya. La diòcesi de Solsona, com les altres diòcesis catalanes, es prepara per aquesta visita amb la il·lusió de viure un moment únic i especial de la vida de l'Església.
