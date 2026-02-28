Taula de Salut Mental del Solsonès: com ens afecten les obligacions del dia a dia?
Una enquesta a la població analitza els efectes de la rutina en la sobreproducció imposada
La Taula de Salut Mental del Solsonès ha engegat un qüestionari amb l'objectiu de conèixer com viu la població de la comarca la pressió derivada de les responsabilitats quotidianes i quin impacte té sobre la salut mental. Aquesta enquesta, oberta a tots els residents de la comarca a partir de 16 anys, vol recollir les percepcions, opinions i necessitats de la ciutadania per entendre millor una realitat que sovint passa desapercebuda però afecta profundament la vida diària de molts habitants del Solsonès.
El qüestionari aborda aspectes com la percepció sobre el rendiment personal a la feina, el temps disponible per a la cura personal, l'autoexigència en diferents àmbits (personal, econòmic, domèstic, social o digital), i com aquesta sobrecàrrega afecta la salut o la vida social de les persones, així com el temps dedicat a l'oci. La Taula de Salut Mental destaca que aquest tipus de dinàmica, en què el nostre rendiment sembla mai ser prou, pot convertir-se en una trampa que porta a desconnectar de les pròpies necessitats i del benestar personal.
El qüestionari està disponible tant en línia com en paper, i pot ser omplert fins al 19 d'abril. Els participants poden accedir a l'enllaç de l'enquesta a través de les pàgines web dels ajuntaments del Solsonès, així com també en els diferents espais de la comarca com el Consell Comarcal, biblioteques i el casal cívic i comunitari Xavier Jounou. L'objectiu és garantir que qualsevol persona pugui participar de manera senzilla i anònima.
El Consell Comarcal, l’Ajuntament de Solsona, el Centre Sanitari, Amisol, Sol del Solsonès, Eunoia, Ocell de Foc, el Departament de Salut, Althaia, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i el Jutjat de Solsona formen part de la Taula de Salut Mental, que treballa per situar la salut mental com un eix central en les polítiques i accions comunitàries del territori.
Des de la Taula de Salut Mental es recorda que la participació de la ciutadania és fonamental per poder identificar necessitats, detectar mancances i orientar les accions futures d’acord amb la realitat de la comarca. A través d’aquesta iniciativa, l’objectiu és avançar cap a un territori més conscient, saludable i alineat amb les necessitats reals de la seva població.
