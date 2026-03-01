"Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia"
Andrea Duane, investigadora del CTFC, i Oscar Garcia, enginyer forestal de la Generalitat, analitzen la gestió del foc i la implicació ciutadana després de dos anys de recerca als EUA
Andrea Duane, investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), i Oscar Garcia, enginyer forestal de la Generalitat de Catalunya, han compartit recentment els aprenentatges de la seva estada a la Universitat de Califòrnia Davis (EE.UU.) sobre la gestió dels boscos i el paper del foc. Els dos investigadors apunten a la necessitat d'incorporar a Catalunya el model de "socialització del foc" i altres estratègies que han demostrat ser efectives a Califòrnia.
La "socialització del foc": implicació ciutadana per prevenir incendis
Un dels conceptes més destacats que Duane i Garcia volen portar a Catalunya és el model de les Prescribed Burning Associations (PBA) de Califòrnia. Aquestes agrupacions estan formades per propietaris, veïns, membres tribals, gestors locals, estudiants, investigadors i altres actors comunitaris que col·laboren per utilitzar el foc com a eina de gestió forestal. Mitjançant aquesta pràctica controlada, les comunitats redueixen la càrrega de combustible al bosc i milloren els hàbitats naturals, ajudant a prevenir incendis descontrolats.
Aquest model de gestió participativa permet que la comunitat s'impliqui directament en la gestió del paisatge, cosa que no només ajuda a reduir el risc d'incendis, sinó que també afavoreix la cohesió social i la consciència ecològica. Duane i Garcia consideren que una iniciativa semblant a Catalunya podria ser fonamental per aconseguir una gestió més sostenible dels boscos, en què la ciutadania tingui un paper actiu.
El foc com a eina: recuperar una pràctica històrica
Una altra de les lliçons extretes de Califòrnia és la importància de veure el foc com una eina per gestionar els ecosistemes mediterranis, en comptes de percebre'l únicament com una amenaça. Abans de l’arribada dels colonitzadors, els pobles indígenes de Califòrnia utilitzaven el foc de manera habitual per mantenir l’equilibri dels ecosistemes. Aquesta pràctica es va trencar amb les polítiques de supressió del foc, que han portat a l’acumulació de biomassa i a un increment de la vulnerabilitat dels boscos. El model de socialització del foc és una forma de recuperar aquesta tradició adaptada a la realitat actual, amb una supervisió tècnica per part de professionals i les administracions.
Tecnologies innovadores per a la gestió del paisatge
Un altre dels elements innovadors que Duane i Garcia han observat a Califòrnia és l'ús de tecnologies d'última generació com imágenes LiDAR i intel·ligència artificial per a monitorar els boscos. Aquests avenços tecnològics han permès obtenir dades precises sobre els estocs de carboni i el règim d’incendis, aspectes clau per poder desenvolupar polítiques de gestió forestal eficients. Duane i Garcia han participat en projectes com el més gran inventari de matollars a Califòrnia, on aquestes eines han ajudat a analitzar i gestionar els boscos de manera més eficaç.
Els investigadors també apunten que la història de la transformació dels boscos de Califòrnia pot aportar valuoses lliçons per a la gestió forestal a Catalunya. A Califòrnia, la transformació del paisatge es va iniciar amb la febre de l’or, fa uns 170 anys, un canvi radical que encara es reflecteix en la presència de boscos primaris amb arbres monumentals, com els sequoies que poden tenir més de 3.000 anys. Aquesta perspectiva històrica ofereix una visió única sobre les dinàmiques forestals prèvies a la presència humana i posa en relleu la importància de recuperar pràctiques de gestió tradicional.
Aplicació a Catalunya: gestionar el foc com un element natural
Després de la seva estada a Califòrnia, Duane i Garcia consideren que Catalunya ha de fer una revolució cultural en la manera de gestionar els seus boscos. Els investigadors subratllen la necessitat de canviar la percepció del foc i començar a veure’l com una part inherent dels ecosistemes mediterranis, un element natural que, si es gestiona adequadament, pot ajudar a mantenir els boscos més resiliència i menys vulnerables als incendis de gran intensitat.
La seva recerca també posa l’accent en la gestió del fum dels incendis i la necessitat d’intervenció activa i coordinada per garantir tant la salut pública com la dels ecosistemes forestals. Això implica una col·laboració entre la ciutadania, les administracions i els professionals per garantir que els boscos catalans siguin més resistents davant els incendis i altres catàstrofes ambientals. Així, el model de gestió forestal de Califòrnia aporta valioses lliçons per a la gestió activa dels boscos a Catalunya, on l’ús controlat del foc i la participació ciutadana són clau per garantir un paisatge més sostenible i resilient. Incorporar eines innovadores com LiDAR i intel·ligència artificial, a més de fomentar una nova cultura de la gestió del paisatge, pot ser fonamental per a la protecció dels boscos catalans i la seguretat dels seus habitants davant els incendis.
