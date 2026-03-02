L’Escola Agrària del Solsonès guanya per tercer any al Campionat Forestal d'Espanya
El centre docent torna de Segovia amb nou medalles, el lideratge reafirmat i cinc alumnes seleccionats per a la competició europea
L’Escola Agrària del Solsonès ha tornat a deixar empremta al III Campionat Forestal Nacional d’Estudiants, celebrat del 18 al 20 de febrer a Coca (Segòvia), revalidant el lideratge i encadenant tres anys consecutius al capdavant de la classificació general. L’equip solsonenc ha tornat amb nou medalles de les trenta en joc, proclamant-se campió absolut gràcies a la primera posició en la classificació general femenina i la segona en la masculina.
Hi han pres part vuit alumnes del cicle formatiu de grau superior de Gestió Forestal i del Medi Natural, de primer i segon curs. La formació es va dividir en dos equips, masculí i femení, integrats per Àlex Claveria, Emma Aguilar, Àlex Segura, Biel Canal, Clara Bujons, Alba Capdevila, Cristina Berrocal i Raül González. Els professors Daniel Tarrés i Arnau Caziu han acompanyat els estudiants en la preparació i durant el campionat.
El certamen, organitzat per l’associació Europea Espanya amb el CIFP de Coca com a amfitrió, ha reunit 19 equips de 17 centres educatius procedents de deu comunitats autònomes, amb un total de 76 participants. La competició, de referència en l’àmbit de la formació professional forestal, combina cinc proves tècniques —abatiment d’arbres, canvi de cadena, esbrancament, tall de precisió i tall combinat— amb una prova grupal de coneixements forestals sobre el terreny. Aquesta edició emula el campionat europeu, previst enguany a Àustria.
Resultats destacats i projecció internacional
L’equip de l’Escola Agrària del Solsonès va pujar al podi en gairebé totes les proves individuals. Clara Bujons va obtenir l’or en muntatge de cadena, mentre que Alba Capdevila i Àlex Segura van aconseguir primer i segon lloc en esbrancament. En abatiment simulat, Raül González va liderar la classificació masculina, i en tall combinat l’equip va sumar nous podis que van consolidar la victòria global del centre.
En la classificació general, l’equip femení va sumar 4.596 punts i es va coronar campió, mentre que l’equip masculí va assolir la segona posició amb 4.256 punts. La combinació de puntuacions individuals i col·lectives va situar l’Escola al capdavant del campionat i va permetre configurar la selecció que representarà Espanya al campionat europeu, amb cinc estudiants solsonencs: Alba Capdevila i Raül González, com a caps de les seleccions femenina i masculina respectivament, i també Clara Bujons, Cristina Berrocal i Àlex Claveria.
Formació, compromís i valors
Des del centre d’Olius es destaca no només l’excel·lència tècnica, sinó també la implicació i el clima de companyonia: “Ens ennorgulleix el talent, per descomptat, però sobretot l’actitud i la dedicació del nostre alumnat, dedicant-hi moltes hores de preparació al taller i al bosc. Han competit amb professionalitat, rigor i esperit d’equip, no podem demanar més”, afirma Daniel Tarrés, formador i docent de matèries forestals.
La direcció del centre agraeix l’organització del CIFP Coca i la tasca de l’Associació Europea Espanya, així com el suport de Comercial Forestal, Tècnica Forestal i Milwaukee Tool, patrocinadors que han fet possible la participació de l’equip. Aquesta fita consolida la posició de l’Escola Agrària del Solsonès com a referent en formació forestal, vinculant el rigor tècnic amb les necessitats reals del sector i amb una orientació clara cap a l’excel·lència.
