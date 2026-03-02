Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Orfeó Nova Solsona porta la seva música a Valls en una actuació conjunta amb la coral Terpsícore

El cor va presentar un repertori de música catalana i solsonina

El cor solsoní durant la seva actuació a l'església Mare de Déu del Lledó de Valls / ORFEÓ NOVA SOLSONA

Regió7

Manresa

L'Orfeó Nova Solsona va actuar el passat diumenge 22 de febrer a Valls de la mà de la Coral Terpsicore. Les dues corals van oferir un concert conjunt a l’església de la Mare de Déu del Lledó. Durant la primera part, el cor amfitrió va interpretar peces conegudes com Edelweiss, Blue Moon, Swing Low, Sweet Chariot i Joshua Fit the Battle of Jericho. Per la seva banda, l’orfeó solsoní va presentar un repertori de música catalana i solsonina, amb obres com Els Tres Tambors, En Pere Gallerí, Les Trenes, El bon caçador i la pastora i la Sardana de Solsona.

