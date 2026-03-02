Nova etapa al Cine París: amb un any de reobertura, assemblea constituent
L'Associació d'Amigues i Amics de l'equipament aprofitarà l'aniversari per votar la junta que ha d'encarar el futur d'una acció cultural que s'ha consolidat amb 60 espectadors per sessió
L’Associació d’Amigues i Amics del Cine París de Solsona aprofitarà el proper 25 d’abril, data del seu primer aniversari, per iniciar una nova etapa. Coincidint amb aquesta efemèride, l’entitat convocarà una assemblea constituent per constituir i votar la nova junta directiva. Aquesta iniciativa té l’objectiu de consolidar el model de gestió del cine i establir les bases per al seu futur, després d’un any de funcionament ple de reptes i aprenentatges.
Segons Marti Abella, impulsor de la reobertura, “el més important d’aquesta junta serà la previsió del futur. Volem donar molts anys i hem de treballar pel futur. El passat només ens serveix ara ja, primer per consolidar-nos i segon per millorar”. L’assemblea permetrà analitzar el funcionament del primer any, valorar què ha anat bé, què ha anat mig bé i què cal millorar, i posar a disposició dels socis la composició de la nova junta.
Abella explica que l’objectiu principal és oferir continuïtat i participació: “Aquest any s’ha consolidat un model de gestió en què el president pot arribar a ser la cara pública, però en cap cas el que pren decisions”. L’assemblea constituent també servirà per donar transparència a l’associació i implicar els socis en les decisions sobre la programació i la gestió dels pròxims anys.
Un primer any de reptes i aprenentatges
L’entitat ha viscut un primer any “molt positiu”, segons Abella, malgrat haver de superar nombrosos obstacles. “Ha estat un any difícil i fàcil alhora. No és fàcil fer rotllar un cim a base de voluntariat i bona predisposició i ganes de molta gent. No és fàcil coordinar cada cap de setmana prou gent per fer-ho el millor possible”. Obrir un equipament tan gran després de tants anys tancat ha requerit afrontar problemes operatius i tècnics que, segons Abella, “hem hagut d’enfrontar i tots han estat superables”.
L’impulsor de la reobertura destaca especialment la tasca del voluntariat: “Crec que tothom està molt satisfet de la resposta de la gent que s’hi ha implicat des del principi i que ha aguantat i treballat molt”. Segons Abella, participar en aquesta associació ha suposat un compromís setmanal, diferent del que es podria assumir en altres àmbits: “Si l’únic interès que tens és que el teu poble, la teva comarca i el teu entorn puguin gaudir amb continuïtat d’un fet cultural, simplement cultural, té el seu mèrit i està bé”.
Cine de qualitat i participació ciutadana
L’Associació d’Amigues i Amics del Cine París ha volgut combinar oci i formació cultural. Abella subratlla que el projecte no es limita a oferir entreteniment: “Ens interessa molt el cine, el cine amb majúscules, el cine de qualitat, el cine interessant. Això vol dir que la gent pugui anar a passar l’estona, però també que sigui una eina de formació del nostre esperit ciutadà”.
El Cine París ha experimentat una assistència molt variable. Tot i no disposar de dades científiques, Abella indica que la mitjana d’assistència habitual se situa en uns 60 espectadors, amb pics que poden arribar a 500 o 600 persones en dies d’estrena de pel·lícules molt esperades. “Ens movem en una forquilla molt gran perquè fem pel·lícules de tot tipus, incloses de temàtica social potent i amb acció original, que a vegades crea controvèrsia”, afegeix.
Una assemblea per consolidar el futur
L’assemblea prevista durant el mes d’abril no només servirà per votar la nova junta, sinó també per analitzar l’organització de comissions, els processos interns i la programació de futur. “Hem de ser capaços de valorar el que ens ha sortit bé, el que ens ha sortit mig bé i el que ens ha sortit malament. El més important és mirar endavant i preparar la continuïtat del cine durant molts anys”, subratlla Abella.
Amb més de 300 socis i un any d’experiència, l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París busca consolidar un projecte cultural sòlid, que combini oci i formació, amb un model de gestió col·laboratiu que impliqui directament els socis en la presa de decisions i en la programació del futur. La propera assemblea marcarà l’inici d’aquesta nova etapa i reafirmarà l’aposta de la comarca per un equipament cultural de qualitat i de referència.
