Fora Estocs d’Hivern: el comerç de Solsona premia els clients
Divendres i dissabte més de cinquanta establiments rebaixaran els preus i regalaran mil euros en vals de compra
Solsona es prepara per viure dos dies de grans descomptes i ofertes en el marc de la campanya Promocions Fora Estocs d'Hivern 2026, que tindrà lloc el divendres 6 i el dissabte 7 de març. Més de cinquanta establiments de la ciutat participaran en aquesta iniciativa, oferint descomptes especials en una àmplia gamma de productes que inclouen alimentació, moda, complements, bellesa i molt més.
Aquesta campanya torna un any més amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local, oferir avantatges als consumidors i, al mateix temps, fomentar la compra en els comerços d’aquestes dates tan especials de la temporada d’hivern. Els ciutadans podran aprofitar descomptes increïbles en diversos establiments adherits i gaudir d’una experiència de compra única.
Com participar i guanyar premis en vals de compra
A més de les ofertes, la campanya també inclou un sorteig de premis en vals de compra per a tots els clients que realitzin compres durant aquests dos dies. En total, s'hi repartiran 1.050 euros en vals de compra, distribuïts en 8 premis:
- 1 premi de 300 euros.
- 7 premis de 50 euros cadascun.
Per participar en el sorteig, només cal seguir uns senzills passos:
- Compra en qualsevol establiment participant els dies 6 i 7 de març de 2026.
- Anota al darrere del tiquet de compra les teves dades: nom, cognoms i telèfon (només majors d’edat).
- Diposita el tiquet en la bústia habilitada al mateix establiment fins al dissabte 7 de març.
- Els guanyadors seran seleccionats aleatòriament, i el premi es lliurarà en vals de compra per poder seguir aprofitant les ofertes.
- Els establiments que lliurin els premis també seran obsequiats amb 50 euros en vals de compra.
Una iniciativa amb el suport de les institucions locals
Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i la Generalitat de Catalunya, així com amb l’adhesió de Catalunya Comerç, un organisme que treballa per la promoció i la dinamització del comerç local a tot Catalunya. La campanya busca no només beneficiar els consumidors, sinó també donar un impuls a les botigues i establiments de la ciutat que participen activament en l'economia local.
Consulta les promocions i gaudeix de les ofertes
Les promocions de Fora Estocs d’Hivern 2026 estaran disponibles en una gran varietat de sectors comercials. Els ciutadans poden consultar el cartell de la campanya per conèixer les ofertes específiques que es poden trobar en cada establiment. Així, es podran beneficiar de descomptes i promocions en productes de tota mena, des de moda fins a alimentació, passant per complements i productes de bellesa, entre altres.
Amb aquestes ofertes, Solsona es convertirà durant dos dies en el punt de referència per als amants de les rebaixes i els descomptes, convertint els establiments locals en els protagonistes d'una nova edició de les Promocions Fora Estocs d’Hivern.