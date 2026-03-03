Pressupost de Solsona: l'Ajuntament demana idees als veïns
Qualsevol persona sense necessitat d'estar empadronada pot plantejar inversions amb una partida de fins a 100.000 euros a través d'un pla de participació
Fins al 18 de març, qualsevol persona vinculada a Solsona, ja sigui resident, treballadora o amb algun altre vincle amb la ciutat, podrà fer arribar propostes per als pressupostos participatius 2026-2027. L'objectiu és implicar la ciutadania en la millora dels espais públics, infraestructures i serveis de la ciutat mitjançant iniciatives valorades en un total de 100.000 euros.
Aquest procés, que ja va començar el dimarts amb el primer taller presencial, ofereix a tots els participants la possibilitat d'idear projectes d'inversió duradors. Les propostes han de tenir una finalitat pública i han de complir una sèrie de requisits, com no requerir personal contractat ni generar costos extraordinaris de manteniment. Entre les actuacions que es poden proposar, es troben la construcció d’equipaments de petita dimensió, reformes i rehabilitacions d’infraestructures o l'instal·lació de mobiliari urbà.
Fase participativa oberta a tothom
Una de les particularitats d’aquesta convocatòria és que qualsevol persona vinculada amb Solsona pot participar en aquesta fase de presentació de propostes, sense necessitat d'estar empadronada a la ciutat. Fins al 18 de març, es poden presentar suggeriments telemàticament a través del portal de participació ciutadana (https://participa.ajsolsona.cat/pressupostos-participatius) o de forma presencial, dipositant les butlletes en les urnes instal·lades a diversos punts de la ciutat com l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la biblioteca Carles Morató, els pavellons poliesportius o el casal cívic i comunitari Xavier Jounou.
En la fase final del procés, que tindrà lloc a la tardor, la votació serà restringida als veïns i veïnes empadronats a Solsona, a partir de 16 anys. Aquesta segona fase serà crucial per decidir quins projectes passaran a ser finançats, després d'una validació tècnica que tindrà lloc entre abril i maig.
Els tallers, una eina de participació activa
La regidora de Participació, Pilar Viladrich, va destacar que la metodologia d’aquest any segueix la línia de l’anterior edició, combinant la participació telemàtica i presencial. “Volem que tothom pugui participar-hi, ja sigui individualment o en grup, i amb dues dinàmiques diferents”, va afirmar Viladrich. Els tallers presencials continuen sent una eina fonamental per fomentar la “intel·ligència col·lectiva”, ja que permeten que les propostes es construeixin de manera consensuada, amb aportacions de persones amb diverses experiències i perspectives.
El primer taller es va celebrar dimarts passat a l'auditori de la sala polivalent, on els participants van poder conèixer de primera mà el funcionament del procés i començar a treballar propostes col·lectives.
Calendari del procés
A mesura que s’acosti el tancament de la recollida de propostes, el consistori organitzarà entre abril i maig la validació tècnica de les aportacions rebudes. Posteriorment, se celebrarà un altre taller participatiu obert a tothom per escollir les propostes finalistes. Finalment, la votació definitiva de les actuacions que seran finançades es realitzarà entre els mesos de setembre i octubre, donant l’oportunitat als ciutadans de decidir les actuacions que més beneficiaran Solsona en els pròxims anys.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Solsona reafirma el seu compromís amb la participació ciutadana, oferint a la ciutadania una plataforma perquè expressin les seves inquietuds i propostes per a la millora de la ciutat, en un procés transparent i obert a tothom.
