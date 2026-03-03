Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Set de Ciència: un copa de coneixement a Solsona

La proposta a la sala Sputnik es vol consolidar com un espai de divulgació i reflexió científica a la comarca, fomentant l’interès per la recerca en un ambient distès

Una conferència en una edició de Set de Ciència

Una conferència en una edició de Set de Ciència / SOLSCIÈNCIA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La jornada Set de Ciència torna aquest divendres dia sis de març a Solsona amb la tercera edició, un esdeveniment que busca apropar la ciència a la ciutadania de manera accessible i participativa. L’edició d’enguany estrena un cartell protagonitzat per Hipatia, símbol de la curiositat i la recerca científica. La jornada es farà a partir de dos quarts de vuit al pub Sputnik.

Durant la jornada, els assistents podran gaudir de diverses xerrades i tallers. Entre les activitats destacades, Mireia Massana parlarà de la química de la taula periòdica, explicant les curiositats i aplicacions dels elements; Genís Cardona abordarà la miopia i els seus efectes en la salut visual; i Clàudia Gangolells oferirà una conferència sobre medicina amb perspectiva de gènere, posant el focus en les diferències i necessitats específiques en l’atenció sanitària.

Set de Ciència vol consolidar-se com un espai de divulgació i reflexió científica a la comarca, fomentant l’interès per la recerca i acostant conceptes científics complexos al gran públic d’una manera clara i atractiva.

L’organització de la jornada recau en l’Associació Solsciencia, una entitat amb finalitats definides als seus estatuts. Entre els objectius de Solsciencia destaquen: crear una xarxa de comunicació entre persones de les branques STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) de la comarca del Solsonès; fer divulgació científica; donar a conèixer investigacions locals; inspirar noves generacions amb referents científics; incorporar perspectiva de gènere en els àmbits STEM; i fomentar la socialització, l’aprenentatge i el compartir dins de la comunitat. Aquestes finalitats marquen totes les activitats, projectes i iniciatives que desenvolupa l’associació.

