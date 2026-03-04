El 8M al Solsonès reivindica la saviesa ancentral de les dones
Un programa amb una desena d'actes sota el lema “Dones de fum i aigua” per tota la comarca recorda el rol femení en la cultura local
Solsona i el Solsonès commemoren el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, amb una desena d’actes programats des d’aquest dissabte fins al 12 d’abril. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès a través de l’àrea d’Igualtat i Feminismes, amb la implicació d’ajuntaments i entitats del territori, combina festa, caminades, actes institucionals, formació, música i teatre sota un mateix fil conductor: la reivindicació de la saviesa ancestral femenina.
Amb el lema “Dones de fum i aigua”, el programa arribarà a Solsona, Torà, Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers. La imatge de la campanya evoca éssers mitològics femenins vinculats a fonts, gorgs i salts d’aigua, i esdevé un homenatge als sabers relacionats amb la salut, les cures, els remeis i els cicles de la natura i de la vida.
La il·lustració és obra de l’artista solsonina Anna Terricabras, coneguda com a Volianna, que defineix la peça com “el pas d’una trementinaire que deixa darrere seu un rastre de fum i aigua, metàfora de la seva naturalesa dual i del fil invisible que uneix mitologia, memòria i saviesa femenina del món rural”. La composició combina grafit, aquarel·la, pintura acrílica sobre cartró gris i gravat, en un collage manual i digital.
Festa, caminada i actes institucionals
El programa s’obre aquest dissabte a les nou del vespre al poliesportiu de Torà amb la Festa de les Dones, organitzada per l’Associació Santa Àgueda amb el suport municipal.
Diumenge, 8 de març, el protagonisme es traslladarà a Solsona amb la novena edició de la caminada “Ens movem per les dones”, impulsada per l’Associació de Dones del Solsonès. La sortida serà a les nou del matí des del passeig, amb dos recorreguts: un de 10 quilòmetres i un altre de 4,5. Les inscripcions costen 5 euros —gratuïtes per a menors de 10 anys i sòcies— i inclouen avituallament, obsequi i sortejos.
A les dotze del migdia, la biblioteca Carles Morató acollirà la presentació del llibre La dona del segle (Columna, 2025), del periodista Toni Cruanyes, en un acte organitzat per Òmnium Solsonès. A la una, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona convocaran la ciutadania davant la casa consistorial per a l’acte institucional amb la lectura del manifest. A Torà, la lectura tindrà lloc a les sis de la tarda davant l’ajuntament, seguida d’un berenar popular organitzat per l’Associació de Dones Toraneses.
Formació, medicina tradicional i música
La formació tindrà un paper destacat. Dilluns a les set del vespre, la sala d’actes de l’Ajuntament de Torà acollirà un curs sobre prevenció i atenció a les violències sexuals en espais d’oci, amb l’objectiu de dotar la població d’eines per combatre aquestes situacions.
El dissabte 21 de març, el Consell i l’Ajuntament de Solsona organitzaran un curs d’introducció a la medicina tradicional mediterrània. La terapeuta Anaïs Estrems Garcia, responsable d’El Jardí de les Bruixes, explicarà diversos remeis de la farmacopea mediterrània i els seus usos, en una formació gratuïta amb inscripció prèvia.
La música arribarà el 28 de març al claustre del monestir de Monestir de Sant Llorenç de Morunys amb el projecte artisticomusical Goig, de Ramon Franch, Elena Ribera i Laia Tatjé, que recupera i adapta melodies de goigs i devocions populars transmeses oralment.
Teatre i caminada etnobotànica
La cloenda serà l’11 d’abril al Teatre Comarcal de Solsona amb l’obra Dones de flors i herbes, a càrrec de La Fanga Escènica. L’espectacle narra la història de dues trementinaires que abandonen la vall de la Vansa per emprendre els seus viatges a peu, carregades de remeis i secrets. L’entrada serà gratuïta.
Finalment, el 12 d’abril s’ha programat una caminada etnobotànica amb sortida a la font de la Puda, a la Coma i la Pedra, i arribada a Guixers. La proposta convida a reconnectar amb la natura i la saviesa popular a través del descobriment dels usos tradicionals de les plantes del territori.
La programació compta amb el suport de la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya.
En un any inspirat en l’aura que envolta les dones de fum i aigua, el Solsonès aprofita el 8 de març per posar veu i rostre a una herència femenina que brolla com les fonts que inspiren el lema: discreta però persistent, antiga i alhora viva. Una saviesa que, com l’aigua, troba sempre el seu curs.
