Oficina Comarcal del Consumidor: set conflictes resolts de cada deu

Les reclamacions més habituals de les 1.500 anuals que rep estan relacionades amb deficiències en serveis bàsics, com el subministrament de llum i gas i les telecomunicacions

La tècnica responsable de l'Oficina Comarcal del Consumidor

La tècnica responsable de l'Oficina Comarcal del Consumidor / CCS

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Solsonès va tancar el 2025 amb un total de 1.503 actuacions, consolidant-se com un dels serveis més importants per a la ciutadania de la comarca. Aquesta xifra reflecteix l’augment de la demanda i l’èxit de la tasca que desenvolupa l'oficina en la defensa dels drets dels consumidors, oferint suport, informació i solució a una gran varietat de problemes relacionats amb el consum.

Durant l'any passat, es van registrar 1.267 consultes, 109 reclamacions, 3 queixes i 18 denúncies, una xifra que demostra la confiança dels veïns i veïnes del Solsonès en el servei. Pel que fa a la resolució de conflictes, l’OCIC ha dut a terme 103 mediacions i 3 arbitratges, destacant la mediació com a mecanisme més utilitzat per resoldre les reclamacions, segons ha informat el mateix Consell Comarcal.

Una mediació eficient

Les estadístiques del Consel evidecien que el 70% de les reclamacions gestionades s’han resolt favorablement mitjançant la mediació de consum, una via extrajudicial que s'ha consolidat com a una de les més eficients per resoldre conflictes de manera àgil i satisfactòria per a les parts implicades. Això posa de manifest la eficàcia d’aquest servei per oferir solucions ràpides i evitar el recurs a processos judicials, que sovint poden ser llargs i costosos.

Les reclamacions més habituals han estat relacionades amb deficiències en serveis bàsics, com el subministrament de llum i gas, les telecomunicacions (telefonia i internet) i el transport aeri, sobretot per retards i cancel·lacions de vols. També s'han registrat incidències en el sector bancari i d'assegurances, sectors que continuen generant conflictes entre consumidors i empreses.

Foment de la formació i la sensibilització

A més de l'atenció directa a les persones consumidores, l’OCIC ha reforçat la seva tasca preventiva i divulgativa durant aquest any. En col·laboració amb Solsona FM i el Consell Comarcal del Solsonès, s’ha creat un podcast de 10 programes dedicats a temes de consum. Amb uns 20 minuts de durada per programa, aquests episodis han proporcionat informació pràctica i útil per als ciutadans i han assolit una mitjana de 5.000 a 7.000 visualitzacions per cada publicació a la xarxa social Instagram.

Aquesta iniciativa s’ha completat amb l’organització de xerrades i tallers pràctics sobre consum, que s’han ofert de manera gratuïta a escoles i altres col·lectius socials de la comarca. Aquestes accions han estat dissenyades per reforçar el coneixement de drets i deures en matèria de consum, i per fomentar una ciutadania més informada i crítica.

Un servei essencial per al Solsonès

Les dades del 2025 demostren la importància de l'OCIC com una eina clau per resoldre dubtes, gestionar conflictes i defensar els drets dels consumidors. A més de ser un punt de referència per la ciutadania, l'OCIC juga un paper fonamental en la millora de la convivència i en la promoció de pràctiques comercials responsables a la comarca.

Amb l’aposta per la mediació i la formació, l’OCIC no només resol conflictes, sinó que també actua preventivament, garantint un millor coneixement per part de la ciutadania i afavorint una comarca més informada i preparada per gestionar els seus drets com a consumidors.

TEMES

