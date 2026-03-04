Ramon Cardona recrea en una novel·la la Guerra Civil al Solsonès de les masies
L'historiador, arqueòleg i escriptor ultima els detalls de 'L'avi que detestava la llet' amb la qual fa un homenatge a la família i la comarca
L’historiador, arqueòleg i escriptor Ramon Cardona te a punt de sortir del forn el seu nou llibre L'avi que detestava la llet, una obra que fusiona ficció i història per retre homenatge a la seva família i, al mateix temps, per fer un retrat de la Guerra Civil espanyola al Solsonès dels masos. Cardona utilitza aquesta història familiar, que publica Edicions de l'Albi, per reflectir les experiències de moltes persones que van viure els efectes del conflicte a la comarca. Ramon Cardona Colell (Solsona, 1965) és llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia (1988) i en Filologia Clàssica (1989) per la Universitat de Barcelona. Posteriorment, va cursar estudis de doctorat a la Universitat de Lleida, on va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats l’any 2006.
El llibre, que serà a les llibrerires en els propers dies, se centra en una part de la seva pròpia història familiar, per tancar un deute emocional envers els seus avantpassats. "Jo sentia que havia de redactar aquesta història des de feia molts anys, un deute que tenia amb els meus familiars", explica Cardona. L'obra reconstrueix les vivències del seu tiet avi, un home que va patir els esdeveniments de la guerra sense poder ser enterrat de manera adequada. La recerca d’aquest avi desaparegut serveix de fil conductor per a una narració que vol fer justícia històrica a les víctimes del conflicte i als milers de masovers que van veure com les seves vides es transformaven durant aquest període.
"El llibre parteix de la recerca dels sumaríssims de la meva família a Barcelona, on vaig intentar reconstruir la història d’un besavi, un avi i un tiet avi que van desaparèixer durant la guerra", explica Cardona. Amb aquesta base documental, l'escriptor construeix una narració que barreja realitat històrica amb ficció, omplint els buits de la informació que es troba a l’arxiu. "A partir d'aquesta base històrica, intento recrear la història i novel·lar aquelles parts on no hi ha dades concretes", afegeix.
Un homenatge familiar i històric
El títol del llibre, L'avi que detestava la llet, és una "picada d'ullet personal" a l'avi de Cardona, i reflecteix un element quotidià però significatiu dins de la narrativa. "Quan vaig començar a buscar un títol per al llibre, em va semblar que fer referència a la llet era una manera de fer-li un homenatge indirecte a l’avi, pequè ell no suportava la llet", comenta l’escriptor. A més de la guerra, Cardona incorpora petits descansos en la història, amb capítols que parlen de la llet. "Vaig introduir aquest tema com a descans enmig de les històries de guerra, una manera de mantenir l'interès i fer un homenatge a la figura de l'avi", afegeix.
Un Solsonès marcat per la guerra
A través de la història de la seva família, Cardona aporta una visió del que va suposar la guerra civil per als habitants del Solsonès. Tot i que la comarca va viure un període més tranquil en els primers anys, les conseqüències van ser profundes. "La guerra va afectar el Solsonès sobretot a partir del 1938, quan els emboscats i les represàlies van començar a ser una realitat per a molta gent", explica Cardona. La pressió social i la repressió política van marcar la vida de moltes famílies, amb episodis de venjança i desaparicions que van afectar la població local. Les masies de la zona, que havien estat centres de producció agrícola, es van veure atrapades entre els interessos dels dos bàndols, i molts masovers van haver de deixar les seves terres per treballar en el tèxtil a la zona del Llobregat a partir dels anys 40 i 50. "Molts masovers es van desplaçar cap a la indústria tèxtil, la qual cosa va canviar totalment l'economia de la comarca", afegeix.
Un llibre de present i futur
El llibre sortirà a la venda en els propers dies i Cardona ja ha previst una sèrie de presentacions per compartir la seva obra amb els lectors. Les primeres presentacions es faran a Verdú, on Cardona resideix, a Solsona i, possiblement, a Lladurs, zones implicades en la trama del llibre. Aquestes sessions permetran als lectors conèixer més a fons la història personal que hi ha darrere de L'avi que detestava la llet, així com les reflexions sobre la guerra civil i les seves conseqüències.
