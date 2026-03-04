Solsona obre el concurs pel disseny del programa de la Festa Major
Els artistes i dissenyadors podran presentar les seves propostes fins al 30 d’abril amb un premi de 600 euros
L’Ajuntament de Solsona ha convocat el concurs per crear el disseny de la coberta i la línia gràfica del programa d’actes i cartell de la Festa Major 2026. L’objectiu és seleccionar una proposta original, creativa i que inclogui elements tradicionals de la festa per representar visualment el principal esdeveniment cultural de la ciutat.
Els participants poden presentar fins a dues obres inèdites, amb dimensions entre 22 i 30 centímetres i orientació horitzontal o vertical, utilitzant qualsevol tècnica artística: dibuix, pintura, collage, fotografia o disseny digital. Les propostes s’han de lliurar sense signatura, amb un sobre tancat que garanteixi l’anonimat del concursant, abans del 30 d’abril de 2026 al registre general d’entrades de l’Ajuntament.
El jurat estarà format per l’alcaldessa, el regidor de Cultura, un representant dels mitjans locals, un artista local i els portaveus dels grups municipals. Els criteris de valoració seran l’originalitat, la creativitat, la inclusió d’elements tradicionals de la festa i la qualitat de la presentació.
L’obra guanyadora rebrà un premi de 600 euros i l’autor o equip elaborarà, juntament amb la regidoria de Cultura, el disseny interior del programa, el programa de mà i la resta de la línia gràfica de la Festa Major 2026. Els treballs no premiats es podran recollir fins al 30 de setembre de 2026 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
L’Ajuntament recorda que la presentació dels treballs implica l’acceptació de les condicions del concurs i que el premiat cedirà en exclusiva els drets d’explotació de l’obra, tot preservant la resta dels drets d’autor segons la legislació vigent.
Aquest concurs busca posar en valor el talent local i oferir una representació visual que combini la tradició amb la creativitat, marcant el to de la Festa Major de Solsona 2026.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran