Campus Solsona, neix un projecte per crear un pol nacional de Formació Professional
La iniciativa uneix la comunitat educativa i les institcuions per recuperar com a alberg l’antiga residència de l’escola Castellvell i convertir la ciutat en un centre formatiu de referència
Els responsables educatius i polítics de Solsona i el Solsonès han sumat esforços per tirar endavant un projecte ambiciós que aspira a transformar el futur formatiu i econòmic del territori. Sota el nom de Campus Solsona, la iniciativa vol aglutinar i ampliar l’oferta de Formació Professional a la ciutat i convertir-la en un pol de referència a Catalunya. Impulsat per la Fundació Campus Solsona i amb el suport d’institucions i centres del territori, el projecte parteix del propòsit de convertir l’oferta formativa en una de les grans oportunitats de futur de la comarca per mantenir i atraure talent, augmentar el dinamisme comercial i generar noves oportunitats socials i econòmiques. El projecte compta amb el suport i col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, l'Escola Agrària, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l'escola Arrels i el CFA Solsonès. Altres centres que també hi estan participant s'hi sumaran de manera pública pròximament. Els impulsors de la iniciativa l'han presentat en un acte públic aquest dijous al vespre a l'ajuntament de Solsona amb el repte que sigui una realitat durant el 2027.
Una de les peces clau del projecte és la recuperació com a alberg de l’antiga residència de l’escola Castellvell. Aquest equipament es concep com la “Casa del Talent”, un espai que ha de fer de punta de llança del Campus Solsona. El futur alberg oferirà places d’allotjament per a estudiants i professionals, així com espais de coworking, trobada i treball compartit. L’objectiu és disposar d’un equipament que aculli i connecti el talent procedent dels diferents centres formatius del municipi i que permeti ampliar l’abast de l’oferta educativa, tant reglada com no reglada.
Unir i ampliar l’oferta
Actualment, la comarca ja disposa d’una oferta formativa diversa, amb estudis de batxillerat i cicles formatius, recerca, cursos intensius, formació ocupacional i propostes adreçades a equips professionals. El projecte pretén fer un pas més: unificar aquesta oferta, especialitzar-la i connectar-la amb centres formatius de fora del territori. La voluntat dels impulsors és reforçar les sinergies locals, però també establir aliances nacionals i internacionals per guanyar projecció i atraure nous agents formatius.
Acord amb el Bisbat
El Campus Solsona no es limita a la creació d’un equipament físic. El projecte inclou la creació d’una xarxa col·laborativa i d’una plataforma digital única que integri tota l’oferta formativa, els allotjaments, els equipaments i els serveis destinats a alumnat, professorat i personal investigador. La idea és convertir Solsona en una destinació atractiva des del punt de vista educatiu, amb una proposta integral que millori l’experiència dels estudiants i generi nous incentius per instal·lar-s’hi temporalment o de manera estable. Els promotors consideren que la comarca té l’oportunitat de ser un dels campus més complets de Catalunya, aprofitant el fet que es tracta d’una ciutat a escala humana on equipaments, serveis i oferta formativa poden funcionar de manera coordinada. Amb aquesta aposta, Solsona i el Solsonès volen situar la formació al centre de l’estratègia de desenvolupament territorial i convertir-la en motor de creixement i cohesió per als propers anys.
En nom dels impulsors, Josep Pinto ha explicat que a fundació ha constituït una taula de treball amb la participació dels centres educatius i representants institucionals: Així, ara a Solsona hi ha quatre centres que ofereixen formació reglada: l’Institut Francesc Ribalta, l’Escola Arrels, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i l’Escola Cetelsis. La iniciativa també vol incorporar altres propostes de formació no reglada per ampliar l’abast del futur campus. El primer pas per fer realitat el projecte és la rehabilitació de l'antic alberg, tancat des de fa quaranta anys i propietat del Bisbat de Solsona. “Necessitem l’alberg perquè la gent que vingui a fer ús d’aquesta formació sàpiga on dormir”, explica Pinto. L’equip promotor ha signat un contracte de lloguer amb el Bisbat per un període de 23 anys. L’edifici es troba actualment en desús i requerirà una reforma integral. Paral·lelament a la rehabilitació, es treballarà en la configuració de l’eix educatiu i en la coordinació de l’oferta formativa.
Si els terminis es compleixen, la previsió és que Campus Solsona pugui estar en funcionament a principis de febrer del 2027. “La idea és que a principis de febrer de 2027 estigui en funcionament”, conclou Pinto. Amb aquesta iniciativa, els promotors aspiren a reforçar el paper de Solsona com a referent educatiu al territori i a generar noves oportunitats formatives i d’atracció d’alumnat.
Mig milió per començar i quatre vies de finançament
El projecte Campus Solsona vol convertir la ciutat en un pol formatiu obert i transversal, amb una ampliació significativa de l’oferta de formació professional i de programes adreçats tant a joves com a persones adultes. Així ho ha exposat Jaume Subirà, un dels responsables de la iniciativa, que planteja aprofitar les dimensions i l’entorn de Solsona per consolidar un model educatiu adaptat a les necessitats del territori. Actualment, la ciutat ja disposa de cicles formatius reglats —principalment en l’àmbit sanitari i en altres especialitats de grau mitjà i superior— així com de l’oferta de l’Escola Arrels, amb estudis vinculats a l’electromecànica, la informàtica, l’esport, el comerç i l’administració i finances. El projecte, però, aspira a anar més enllà de l’oferta que depèn directament del Departament i plantejar propostes per adequar els perfils formatius a la realitat socioeconòmica local.
Una de les línies estratègiques és reforçar la formació contínua i els programes ocupacionals vinculats al SOC, actualment amb una presència limitada a la ciutat. El Campus també contempla l’organització d’activitats i especialitzacions complementàries, com ara campus esportius, formació en llengua anglesa, cursos de socorrisme o iniciatives vinculades al punt lila, amb l’objectiu d’ampliar competències i generar noves oportunitats.
El projecte parteix amb el càlcul d'un pressupost inicial de mig milió d'euros, bona part del qual va a la rehabilitació de l'alberg. Una vegada es vagin perfilant els projectes educatius s'aniran definint també les necessistats pressupostàries noves. El finançament es planteja en quatre vies: ajudes públiques, crèdit bancari, donatius a través de la fundació i l’emissió de títols participatius de 500 euros, retornables a tres, cinc o deu anys amb un percentatge establert. Aquesta fórmula vol afavorir la implicació directa de la població i consolidar el projecte com una iniciativa col·laborativa i arrelada al territori.
