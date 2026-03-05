Els veïns de Solsona poden votar l'organtizació de l'Ajuntament
El Reglament Orgànic Muncipal que s'obre a votació popular fixa l’organització dels òrgans de govern, regula la participació ciutadana i reforça la transparència del consistori
El consistori de Solsona ha obert aquest mes el període de consulta pública del seu Reglament orgànic municipal (ROM), el document que ha de regular l’organització i el funcionament intern de la institució. El text es podrà consultar i sotmetre a aportacions fins al 15 de març i es preveu portar-lo a aprovació inicial en el Ple municipal del dia 26.
El ROM és la norma bàsica d’autoorganització de qualsevol ajuntament i fixa l’estructura dels òrgans de govern, les seves competències i el règim de funcionament intern. En el cas de Solsona, el document defineix el paper del Ple, l’Alcaldia i la Junta de Govern Local, així com el sistema de delegacions, les comissions informatives i altres òrgans municipals.
El primer tinent d’alcaldessa, Joan Parcerisa, que ha coordinat l’elaboració del text, considera que la tramitació suposa “un pas important” per dotar el consistori d’una eina pròpia adaptada a les necessitats actuals. El document també s’ha treballat prèviament amb els grups de l’oposició.
El reglament regula el desenvolupament de les sessions plenàries, incloent-hi el sistema de convocatòries, els debats, els mecanismes de votació i l’adopció d’acords. També estableix els drets i deures dels regidors, els instruments de control polític —com la moció de censura o la qüestió de confiança— i el règim jurídic dels decrets d’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
A més, el text incorpora mesures per garantir la transparència i la publicitat de les sessions, així com la validesa de les actes, i contempla la possibilitat de celebrar reunions telemàtiques en situacions excepcionals que impedeixin la presencialitat.
Des del govern municipal es considera que disposar d’aquest reglament és fonamental per reforçar la seguretat jurídica, ordenar el funcionament intern i assegurar una actuació coherent i eficient de la institució. El document es pot consultar al web municipal durant el període d’exposició pública. Un cop valorades les aportacions que es presentin, es debatrà i votarà al Ple del 26 de març.
