Fitxes, daus i vincles: Solsona dedica els diumenges al joc en família
La Biblioteca Carles Morató programa dues tardes gratuïtes de jocs de taula per reforçar les relacions i les emocions
El saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató tornarà a omplir-se de jocs de taula i complicitats aquest mes de març amb dues noves sessions de les tardes de joc en família. La iniciativa vol transformar els diumenges en un espai de trobada intergeneracional per a petits i grans.
Les activitats es duran a terme els diumenges 8 i 15 de març, de cinc a set de la tarda, amb caràcter gratuït. La proposta, impulsada per la regidoria d’Infància, s’adreça especialment a famílies amb infants d’entre 6 i 14 anys. Els infants han d’anar acompanyats com a mínim d’una persona adulta, sobretot en el cas dels menors de 12 anys.
Durant cada sessió, els participants podran descobrir jocs cooperatius, competitius i de memòria, així com propostes de lògica i estratègia amb normes senzilles i dinàmiques àgils que faciliten la participació de totes les edats.
L’activitat serà dinamitzada per la psicòloga i mestra Begonya Gaya i Farré, “la Bego”, que concep el joc com una eina per reforçar vincles, treballar les emocions i potenciar les habilitats socials.
Amb aquesta proposta, l’equipament cultural consolida una activitat que combina lleure i aprenentatge i ofereix una alternativa per compartir temps de qualitat en un entorn educatiu i participatiu.
