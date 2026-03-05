Pinós denuncia que s'ha hagut d'endeutar perquè no ha rebut la bestreta d'una subvenció europea i reclama una solució
L'Ajuntament paga cada mes 2.000 euros d'interessos, una quantitat molt important per a un poble de poc més de 250 veïns
ACN
L'Ajuntament de Pinós (Solsonès) denuncia que s'ha hagut d'endeutar per executar un projecte de transició energètica de 2 milions d'euros, després que no li hagin abonat la bestreta prevista dins el programa DUS 5000, de fons europeu. El consistori reclama una "solució urgent" al govern espanyol i a la Generalitat. "Nosaltres hem fet els deures i ens fan pagar la seva incompetència, el seu retard i la seva ineptitud", lamenta l'alcalde, Xavier Vilalta. Segons diu, cada mes l'Ajuntament ha de pagar 2.000 euros d'interessos, una càrrega molt gran per a un poble de poc més de 250 habitants. El projecte ha permès renovar l'enllumenat, substituir calderes per sistemes més sostenibles, retirar amiant i incorporar vehicles elèctrics als serveis municipals.
"Un escàndol". Així defineix l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, la situació que afronta l'Ajuntament després d'haver-se hagut d'endeutar per tirar endavant les obres del programa DUS 5000. Segons Vilalta, la subvenció contemplava una bestreta del 85% de l'import concedit, una condició "imprescindible" perquè un municipi petit pugui assumir inversions d'aquesta magnitud. "Un municipi amb un pressupost d'uns 200.000 euros només podia fer front a una subvenció de dos milions si disposava de la bestreta, perquè les obres comencen i cal pagar certificacions i proveïdors. Si no haguéssim tingut la bestreta, no ens hauríem llençat a aquest projecte", adverteix.
Segons Vilalta, l'Ajuntament ha complert "escrupolosament" tots els terminis i tràmits de la subvenció, malgrat la complexitat burocràtica. "Hem signat uns 500 documents i fet tots els deures, i ara ens fan pagar el fet de la seva incompetència. Cada mes hem de pagar uns 2.000 euros d'interessos pel crèdit que vam haver de demanar. És una vergonya", denuncia l'alcalde.
El municipi ha hagut de destinar gairebé un 20% del pressupost anual a afrontar aquests interessos, cosa que afecta altres partides necessàries. "Estem molt contents d'haver fet les obres i modernitzat el municipi, però ens hem trobat amb aquesta patacada financera", afegeix.
Una solució immediata
L'Ajuntament assegura que ha contactat amb la Generalitat i amb el ministeri competent del govern espanyol, però que de moment no ha rebut cap compromís formal. L'alcalde reclama que s'agilitzi el pagament de la subvenció total o almenys la bestreta pendent per poder cancel·lar el crèdit i alleugerir la càrrega financera del municipi. "Aquestes obres estan acabades des del novembre de l'any passat, ja podrien pagar-les i s'acabaria el problema", explica.
Finalment, recorda que el programa estava pensat per a municipis petits amb poc múscul financer: "Si una subvenció és del 100% de la despesa és perquè saben que els pobles petits no poden avançar milions d'euros. I la bestreta del 85% era per això. Ara no compleixen i ens deixen penjats".
