Solsona parla de sexe a taula

Les AFA de les escoles de primària organitzen una xerrada per ajudar les famílies a parlar de sexualitat sense tabús

Una reunió de l'AFA d'El Vinyet / AFA EL VINYET

Miquel Spa

Solsona

Per una sexualitat sense prejudicis, parlada obertament a taula, en família. Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) de les escoles de primària de Solsona organitzen una nova sessió formativa adreçada a pares i mares amb infants i adolescents. Sota el títol “Parlem de sexe a casa”, la proposta vol oferir eines i recursos per abordar la sexualitat en l’àmbit familiar amb naturalitat, rigor i sense prejudicis.

La xerrada anirà a càrrec d’Elena Crespi, psicòloga, sexòloga, escriptora i formadora especialitzada en educació afectivosexual, que posarà el focus en la importància d’establir bases sòlides des de la infància per poder tractar aquesta qüestió amb confiança i obertura.

Els organitzadors assenyalen que la sexualitat continua sent, encara avui, un tema complex en moltes llars, sovint envoltat de silencis o incomoditats. Per això, la sessió pretén generar un espai de reflexió i aprenentatge que permeti a les famílies afrontar les converses sobre sexualitat de manera positiva i adaptada a cada etapa evolutiva.

L’activitat tindrà lloc aquest dijous dia 5 de març a les 18.30 hores a l’Auditori de la sala polivalent de Solsona.

La iniciativa està impulsada conjuntament per l’AFA Escola Arrels, l’AFA Escola Setelsis i l’AFA Escola El Vinyet, que continuen així el cicle de propostes formatives adreçades a la comunitat educativa del municipi.

TEMES

