Tornen les veus infantils del Claustre a Solsona
Una iniciativa impulsa la recuperació de l’històrica Escolania de la Mare de Déu del Claustre, fundada el 1898, i busca infants i famílies per reactivar el cor abans del 75è aniversari de la Coronació, el 2031
Un grup de persones vinculades al Santuari del Claustre ha activat una iniciativa per recuperar l’Escolania de la Mare de Déu del Claustre, una institució històrica de Solsona que durant dècades va formar part de la vida religiosa i musical de la ciutat.
L’escolania va néixer l’any 1898 i, des d’aleshores, va acompanyar el culte i la devoció a la Mare de Déu del Claustre al seu santuari. Al llarg de més d’un segle d’història, també es va convertir en un espai de formació musical per a molts infants i joves de la ciutat, fins al punt que diverses generacions de solsonins hi van passar com a escolans.
Fa uns anys, però, l’activitat de l’escolania es va interrompre i les seves veus van deixar de sentir-se en les celebracions del santuari. Davant d’aquesta situació, diverses persones vinculades al món del Claustre han començat a treballar per impulsar-ne la recuperació i evitar que aquest parèntesi es converteixi en el final definitiu de la institució. L’objectiu és tornar a posar en marxa l’escolania i recuperar el seu paper dins la litúrgia del santuari. No obstant això, els promotors reconeixen que el projecte no és senzill i que el primer pas imprescindible és trobar infants disposats a formar-ne part i famílies que hi donin suport.
La proposta s’adreça principalment a nens i nenes d’entre 7 i 14 anys, tot i que també es contempla la participació d’infants d’altres edats que tinguin interès pel cant i aptituds musicals. Formar part de l’escolania permetria als participants introduir-se en el món de la música, especialment en el cant coral, i alhora conèixer la dimensió litúrgica i comunitària de les celebracions del santuari.
Si s’aconsegueix reunir un primer grup d’infants, la voluntat és que l’escolania torni a assumir el servei musical en les celebracions litúrgiques del santuari. En concret, es preveu que pugui participar en la sabatina i la missa dels dissabtes al vespre, així com en les celebracions més destacades, entre les quals la Festa Major.
Els impulsors recorden que l’Escolania del Claustre és una de les escolanies històriques del país que, malgrat els canvis i dificultats al llarg del temps, ha arribat fins a l’actualitat. Per aquest motiu, consideren que la seva recuperació té també un valor patrimonial i cultural per a la ciutat.
A més, la iniciativa es planteja amb la mirada posada en el futur immediat. L’any 2031 es commemorarà el 75è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre, una efemèride que els promotors consideren que hauria d’arribar amb una escolania activa i una capella de música que puguin acompanyar dignament les celebracions.
Per aquest motiu, el grup impulsor fa una crida a les famílies i a totes les persones interessades perquè es posin en contacte amb l’organització i contribueixin a fer possible la recuperació de l’escolania. L’objectiu és que les veus dels escolans tornin a formar part de la vida litúrgica i cultural del santuari després d’anys de silenci.
