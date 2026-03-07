“La IA pot monitorar una granja i controlar el pes de cada animal”
Maria Forns, enginyera agrònoma dinamitzadora en tecnologia del CIDA que imparteix un curs a l’Escola Agrària del Solsonès, explica el nou escenari de la ramaderia digitalitzada
La intel·ligència artificial (IA) ja forma part del dia a dia, tot i que sovint passi desapercebuda. Amb aquesta premissa, Maria Forns, enginyera agrònoma i experta en tecnologia i intel·ligència artificial del CIDAF, explica les aplicacions reals que la nova tecnologia té i tindrà en la ramaderia. El CIDAF imparteix de l'onze al 25 de març un curs a l’Escola Agrària del Solsonès amb un objectiu d'apropar de forma pràctica i útil les eines d'IA disponibles i gratuïtes per simplificar tasques, optimitzar la gestió i millorar la presa de decisions del sector Ramader.
“La intel·ligència artificial no és futur, és present. Ja està integrada en moltes de les tecnologies que utilitzem cada dia”. Segons Forns, el repte no és tant incorporar-la com fer visible el seu potencial i adaptar-la a les necessitats reals del dia a dia de les finques agrícoles i ramaderes. Un dels principals beneficis per al sector és l’automatització de la burocràcia, una de les queixes recurrents dels professionals. “Hi ha formes d’automatitzar la gestió administrativa i alliberar el ramader d’hores de paperassa”, explica. Entre les eines que planteja hi ha assistents virtuals o bots amb què es podria interactuar des del mòbil. El ramader podria registrar per veu les tasques diàries —tractaments, incidències amb animals, aplicacions a camp— i el sistema ordenaria automàticament la informació. “La idea és tenir un assessor personal a la butxaca”, resumeix. Això permetria disposar de tots els registres organitzats de cara a inspeccions o auditories. “Deleguem la captació, integració i gestió de la informació, però no el criteri. El ramader continua prenent les decisions, i aquestes són més informades”, puntualitza Forns.
Monitoratge intel·ligent i detecció precoç
La IA també pot jugar un paper clau en la salut animal i el control de la producció en un entorn ramader que cal visualitzar amb càmeres i eines tecnològiques centrades no tan sols en els finques sinó que també en els animals. Mitjançant càmeres i sensors, es poden monitoritzar patrons de creixement, moviment o constants vitals. “Si una vaca no té el creixement esperat o es mou menys del compte, el sistema pot detectar-ho abans que sigui evident”, destaca. Forns posa l’exemple de tecnologies capaces d’estimar el pes d’un animal a partir d’imatges o de collars intel·ligents que registren activitat i comportament. “És com els rellotges que monitoritzen la nostra salut. Podem fer el mateix amb el bestiar”, afirma.
Aquesta anàlisi constant de dades permetria anticipar problemes i actuar abans que es converteixin en incidències greus. “Parlem de predicció i detecció precoç. La tecnologia ens avisa quan hi ha una singularitat que pot derivar en un problema”, assenyala.
En l’àmbit agrícola vinculat a la ramaderia, la IA pot analitzar imatges de satèl·lit per detectar anomalies en finques o zones amb dèficits. També es poden utilitzar drons per aplicar tractaments quan el terreny és inaccessible per fang o pluja. “Hi ha moments en què no pots entrar amb el tractor, però un dron sí que pot operar”, explica.
En ramaderia extensiva, les tanques virtuals són una altra aplicació emergent. Mitjançant dispositius col·locats als animals, es poden delimitar àrees de pastura sense necessitat d’instal·lar filat físic, facilitant la gestió dels ramats.
Per a Forns, que es defineix com una "dinamitzadora" en l'àmbit de la tecnologia i l'empresa, la clau és tenir un sistema de “microsolucions” interconnectades entre elles. “La idea és captar dades, integrar-les i aplicar-hi una capa d’intel·ligència artificial que ajudi a prendre decisions o fer recomanacions”, resumeix. Ara bé, adverteix que el procés ha de ser progressiu. “No podem començar per la capa d’intel·ligència artificial. Primer cal ordenar la informació, aplicar sistemes que captin dades que aportin valor i finalment aplicar la IA per a facilitar la presa de decisions”. En aquest sentit, cal, primer de tot, formar. Així, segons l’experta, moltes eines ja existeixen, però sovint no són conegudes pel sector o creuen que no estan al seu abast. “El difícil és que un ramader pugui trobar la solucio als seu cas si no sap que existeix aquesta tecnologia”, afirma. Per això defensa la formació basica i els casos d'us com a primer pas per fer el salt digital.
“L’única persona que pot valorar si una solució li és útil és el mateix ramader, però ha d’entendre el llenguatge i els conceptes per poder reflexionar de quina manera pot utilitzar aquesta eina tant potent i versàtil, sosté. El curs a l’Escola Agrària del Solsonès vol precisament elevar aquest coneixement de base i mostrar casos pràctics. “Es tracta d’automatitzar el que ens fa perdre temps per poder-nos dedicar al que realment aporta valor a la granja”.
