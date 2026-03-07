Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
La cita ofereix amb més parades que mai productes locals, música i activitats per a tota la família a la plaça del Camp en un cap de setmana que es complementa diumenge amb la Festa del Vi
La plaça del Camp de Solsona ha viscut aquest matí de dissabte una gran arrencada de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya, la qual es complementarà aquest diumenge amb la Festa del Vi de Solsona, dues de les cites més esperades del calendari comarcal. El certamen ha començat amb molta força gràcies a un dissabte assolellat que ha omplert la plaça i les parades. Des del Consell Comarcal han explicat que l'ambient s'ha generat ja a mig matí amb la sorpresa de molts visitants i firaires atès el mal temps que s'ha viscut al Solsonès en els dies anteriors. La fira, que enguany celebra la seva 22a edició, ha superat el rècord d'expositors, amb 61 parades, i ha començat amb un ambient festiu que ha animat els visitants a gaudir de les diferents propostes.
Durant tot el cap de setmana, els assistents poden gaudir de la venda de trumfos i tòfones, a més d’una gran varietat de productes alimentaris locals. La fira també compta amb la presència de La Menestrala i una nova edició de la Festa del Vi, que reuneix cellers de diverses denominacions d’origen catalanes i vins de la comarca del Solsonès. La jornada es completa amb tastets gastronòmics i una àmplia programació d'activitats culturals, familiars i musicals.
Des del matí, els visitants han pogut gaudir de jocs gegants tradicionals, concerts, una nova edició de la Fira del Petit Botiguer, un torneig d'escacs sub-14 i el ja tradicional concurs de pelar trumfos. A la tarda, la música en directe agafa protagonisme amb diferents actuacions que han d'animar l'ambient. Les activitats converteixen la plaça del Camp en el centre neuràlgic de la festa.
El diumenge al matí, la fira continuarà amb més propostes gastronòmiques i una nova jornada de la Festa del Vi, que inclourà també una exhibició de swing amb música en directe. A més, es farà l’acte d’Homenatge Premi Bufet 2026, un dels moments destacats de la celebració.
Una de les novetats d'enguany és que la Festa del Vi manté el seu compromís amb la singularitat artística local. Les copes de vi d’aquest any han estat dissenyades per l’artista solsoní Jaume Cuadrench, aportant un toc personal i distintiu a la festa.
El Consell Comarcal del Solsonès convida tothom a participar en aquest cap de setmana que combina producte de proximitat, gastronomia, comerç i música en directe, un esdeveniment que continua sent un referent a la comarca. En cas de pluja, es recomana estar atents a les xarxes socials oficials del Consell Comarcal del Solsonès, que informaran de qualsevol modificació en la programació.
