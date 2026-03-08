La Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi de Solsona assoleixen el seu format ideal
L'organització anuncia que el certamen comercial es fixarà en la seixantena de parades perquè ha ofert equilibri entre comoditat dels visitants i vendes dels firaires
La Fira del Trumfo i la Tòfona, conjuntament amb la Festa del Vi, ha trobat aquest any el seu "llindar ideal", amb un format i una dimensió consolidats a la plaça del Camp i un augment de parades. Aquesta edició ha comptat amb una seixantena de parades, un nombre rècord que ha permès mantenir un equilibri entre l'espai de passeig còmode pels visitants i les vendes pels firaires.
El Pere Obiols, tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, ha fet un balanç molt positiu de l'esdeveniment, tot i les condicions meteorològiques. "Estem contents amb els resultats. Ha estat una fira condicionada pel temps, però no hem tingut pluja, que és el pitjor que podria passar. Això ha afavorit que es mantingués el bon ambient i la participació", comenta Obiols. Pel que fa al nombre de visitants, els organitzadors no compten amb dades exactes però si pel que fa a les vendes de trumfos i tiquets de la Festa del Vi. Així, pel que fa a les xifres de vendes, la fira d’enguany ha superat les expectatives dels dies previs, amb una meteorologia adversa. Els productors de trumfes han registrat un volum de vendes de 5.000 quilos, una xifra que ha quedat per sota de les 7.500 de l'any passat però que ha estat considerada positiva atesa les expectatives inicials. D'altra banda, la Festa del Vi ha aconseguit un balanç també positiu, amb uns 4.000 tiquets venuts, quan l'any passat van ser quasi 6.000. Tot i les variacions d'assistència, el balanç global de les vendes de vi i trumfes ha estat molt satisfactori, gràcies al bon temps que ha acompanyat l’esdeveniment els dos matins i a la consolidació de les parades en la fira.
Però si alguna cosa destaca de la fira d’enguany és l'augment de parades. "Aquest any hem superat el nombre de parades, i estem molt contents del format, perquè ens ha permès créixer. L'edició de l'any passat va ser un punt d’inflexió, amb una reubicació que va permetre que aquest any poguéssim ampliar els espais", ha explicat Obiols, referint-se a l'èxit de la nova distribució de l'esdeveniment.
Futur i millores per a l'any vinent
El tècnic també ha avançat que, a partir de l'any vinent, es mantindrà aquesta xifra de parades, ja que el creixement és “molt correcte” i permet un espai suficient per a firaires i visitants. "S'està planificant una continuïtat amb un nombre de parades estable, i estem segurs que aquest és el format ideal per a la fira", ha afegit.
Tot i els bons resultats, Obiols indica que sempre hi ha aspectes que es poden millorar. "Ara acabarem el balanç amb la comissió organitzadora, perquè és important conèixer els suggeriments dels productors i firaires per seguir millorant".
Mantenir el format i l’equilibri, la clau de l’èxit
Per Obiols, el secret de l’èxit d’aquesta edició ha estat trobar un equilibri entre l’espai per al passeig i la capacitat de les parades. "Aquesta fórmula ha permès mantenir l’aspecte familiar i accessible de la fira, evitant aglomeracions i maximitzant la qualitat de l’experiència pels visitants", ha afirmat.
