El Centre d'Estudis Lacetans projecta ampliar amb l'entorn de Cardona l'estudi històric sobre l'aigua al Solsonès
Historiadors de les dues ciutats inicien converses per fer més gran l'exposició 'Aiguafina: Camins de l'aigua' i recollir la gestió ambiciosa i amb grans estructures feta a Cardona
El Centre d’Estudis Lacetans i historiadors de Cardona han activat un projecte per ampliar l’exposició “Aiguafina: camins de l’aigua”, que ja mostrava la història de la gestió de l’aigua al Solsonès, incorporant-hi la història de l’aigua a Cardona i el seu entorn. L’objectiu és oferir una visió més àmplia i integrada del paper de l’aigua en ambdós territoris, posant de relleu elements històrics i tècnics.
Segons Marcel·lí Corominas, historiador i autor de l’exposició, “Cardona és molt interessant. La seva història és paral·lela a la de Solsona, amb les mines i la sal. Tenien molts diners i feien obres molt interessants. Seria molt bonic poder-ho integrar amb l’exposició que ja tenim a Solsona”.
L’ampliació de l’exposició es planteja com un projecte col·laboratiu amb historiadors i especialistes locals, que permetrà combinar els continguts existents amb noves investigacions sobre les infraestructures hidràuliques de Cardona. “Estem parlant amb estudiosos de Cardona per veure quina possibilitat hi hauria de fer una cosa similar que ajuntés les dues exposicions, però tot això està encara embastat i depèn del finançament, per la qual cosa parlarem amb les institucions", comenta Corominas. Els responsables reconeixen que la disponibilitat econòmica serà el repte més gran, tot i l’interès històric i social de la iniciativa.
El projecte també pretén posar en valor la rellevància tècnica i patrimonial de les obres hidràuliques, com ara les canalitzacions, pous i conductes, i mostrar com aquestes han condicionat la vida urbana i el desenvolupament econòmic, amb exemples com les termes romanes de Solsona i la descoberta de la depuradora. “És un projecte que ens il·lusiona, però cal assegurar els recursos", afegeix Corominas. La intenció és crear un relat complet sobre la història de l’aigua, accessible al públic i que reflecteixi el patrimoni tècnic català en ambdós municipis”.
L’objectiu final és que “Aiguafina: camins de l’aigua” ofereixi una visió contextualitzada i integrada del valor històric, tècnic i social de les infraestructures de gestió de l’aigua al Solsonès i a Cardona, amb continguts documentals, expositius i gràfics que permetin al visitant comprendre la seva rellevància i singularitat.
“Aiguafina, els camins de l’aigua” és una mostra temporal ja tancada dedicada a la història de l’arquitectura de l’aigua al Solsonès. La seva finalitat és explicar com les societats del territori han concebut i construït sistemes per captar, emmagatzemar, conduir i distribuir aigua, des de l’antiguitat fins a l’època contemporània. La mostra es va inaugurar el 5 de setembre al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i es va poder visitar fins a l’1 de febrer.
L’exposició repassava diversos aspectes del patrimoni híbrid del territori: Les primeres basses i sistemes rudimentaris de captació d’aigua, les termes romanes de cal Sotaterra i altres construccions de l’època antiga, le fonts públiques, molins medievals i obres hidràuliques del segle XVIII, i les xarxes d’abastament i infraestructura moderna, inclosa la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès
