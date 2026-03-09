Ramon Muntada de Cambrils: una vida de pagès que ara te premi
El paopular Ramonet rep el guardó 'Bufet' per la seva aportació a la comunitat local
El premi Bufet d'aquest any ha estat atorgat a Ramon Muntada Sala, conegut com a Ramonet, una figura coneguda de Cambrils i del Solsonès. El guardó, que reconeix la tasca de persones que han aportat un gran valor a la comunitat, va ser lliurat en un acte durant la darrera edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona, un certamen que ha estat testimoni de la dedicació de Muntada per la pagesia.
Ramon Muntada, nascut el 1948 a la casa Mores de Cambrils, és un home amb una vida marcada per la tradició pagesa. Fill de Daniel de cal Mores i de Roseta de cal Paulet, va créixer en una llar rural en plena postguerra, un període que, tot i no viure en un gran nucli urbà, va ser complicat per a tots. De ben jove, va començar a treballar al camp i, juntament amb els seus germans, la Mercè i el Pere, es va fer càrrec de les tasques de pagesia, com ara netejar el galliner o ajudar al treball de la terra.
La seva infància va estar marcada per una gran austeritat. "No passàvem gana, però havíem de treballar molt i amb molta dedicació per poder tirar endavant", recorda el Ramon, tot fent una mirada enrere. Com a hereu de la finca familiar, va assumir la responsabilitat de continuar amb el negoci del trumfo, una feina que encara avui en dia continua fent, tot i que la tecnologia ha canviat les condicions de treball: "Abans plantàvem amb mula i collíem a cops d’arpiot, ara ho fem amb tractor, però és clar, els joves s’encarreguen de la feina pesant!", explica amb el somriure que l'ha fet tan conegut.
Tot i la seva passió per la pagesia, Ramon Muntada ha tingut altres inquietuds al llarg de la seva vida. "M’hauria agradat ser ferrer", afirma, tot i que mai no va poder complir aquest desig. No obstant això, la seva dedicació al camp va permetre-li aconseguir èxits importants, com ara la compra del tractor EBRO 160 de color vermell gràcies a una bona collita, un objectiu que avui en dia seria impossible de repetir per la dificultat de les condicions del sector.
A més de la pagesia, Ramon ha estat un home emprenedor i dinàmic. Junts amb altres veïns, va formar una societat per comprar vaques i complementar el negoci del trumfo. Mentre guardava el bestiar, va descobrir una altra de les seves grans passions: la música. "Vaig aprendre a tocar l’harmònica mentre feia la feina", explica entre rialles. Tot i que en el seu cor sempre va tenir un somni de ser músic, la vida el va portar a altres camins, però mai no va perdre el seu amor per la natura ni per les tradicions del poble.
El Ramon és conegut no només per la seva tasca al camp, sinó també per la seva personalitat carismàtica i directa. La seva sinceritat i manera de parlar sense filtres l’ha convertit en una figura popular no només a Cambrils, sinó a tot el Solsonès. És conegut per la seva capacitat per parlar amb tothom i, a la Fira del Trumfo i la Tòfona, el seu estand és sempre ple de gent amb qui comparteix anècdotes, coneixements i una rialla. "La Fira és un moment de trobada, de compartir amb la gent", afirma.
Amb aquest premi Bufet, el municipi i la comarca reconeixen tota una vida dedicada a la pagesia, al seu poble i a la seva gent. Ramon Muntada Sala, un home amb un coratge inquebrantable, una passió per la seva feina i un caràcter que l’ha fet inconfusible, és l'exemple perfecte de l'esperit d'un poble que no oblida les seves arrels i que manté viu el llegat de les generacions passades.
Ramon Muntada Sala, de cal Mores de Cambrils d'Odèn, un home amb una vida plena de sacrifici, passió i amor pel seu entorn. Moltes felicitats per aquest merescut reconeixement!
