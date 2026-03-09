Sant Llorenç de Morunys es queixa al Govern fart de l'estat de la xarxa de cables de Telefónica
El consistori alerta que alguns cables caiguts suposen un perill per a la població
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha dit prou. El consistori s’ha mostrat fart de l’estat de deixadesa de les línies telefòniques del municipi i ha decidit elevar una queixa formal a la companyia Telefónica i al Generalitat de Catalunya perquè s’hi actuï amb urgència.
Segons ha denunciat el mateix Ajuntament, no és la primera vegada que es queixen de la situació, però asseguren que el problema s’ha agreujat en les darreres setmanes arran dels treballs que operaris subcontractats estan duent a terme per retirar el cablejat de coure obsolet.
A conseqüència d’aquestes actuacions, molts dels cables que han quedat instal·lats es troben destensats i, en alguns casos, arriben a representar un perill, segons alerta el consistori.
A més, el municipi denuncia que durant aquests treballs s’estan deixant restes de plàstics i altres materials escampats pel bosc, fet que genera també un impacte ambiental evident en l’entorn natural.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament assegura que Telefónica no ha pres cap mesura efectiva, malgrat que, segons expliquen, fa més d’un any que tenen incidències obertes. El consistori lamenta que algunes d’aquestes incidències s’han arribat a tancar de manera unilateral sense que s’hagi solucionat el problema.
Per aquest motiu, el govern municipal ha decidit traslladar la queixa també al Govern català, amb l’esperança que es pugui reconduir una situació que consideren cada vegada més preocupant, especialment pels treballs de retirada del cablejat que s’estan realitzant aquests darrers dies.
Des del consistori reclamen que es prenguin mesures per garantir la seguretat, el manteniment adequat de les infraestructures i el respecte per l’entorn natural del municipi.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà