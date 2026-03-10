El Camí de la Sal de Cardona s'estendrà aquest any al Solsonès i després fins a la Cerdanya
El Consorci Leader treballa en l'ampliació de la ruta fins al Pirineu amb traces digitals i activitats que vertebrin el territori a partir de la ruta històrica
El Grup Leader Solsonès impulsa un projecte per ampliar el Camí de la Sal al Solsonès, amb la voluntat de connectar aquest territori amb la ruta històrica que ja existeix a Cardona. El projecte preveu també que en els pròxims anys arribi a la Cerdanya. L’objectiu de la iniciativa és recuperar i posar en valor el traçat històric que travessava la comarca i que actualment encara no està integrat en el recorregut turístic i patrimonial d’aquest antic itinerari comercial. El Camí de la Sal planteja un itinerari de descoberta de la història local a peu o en bicicleta però també amb vehicle a través de carreteres secundàries.
El projecte forma part d’una iniciativa més àmplia anomenada “L’Or Blanc”, que pretén dinamitzar el territori al voltant de la història i el patrimoni vinculats a la sal. Segons explica Jordi Vilalta, del Grup Leader Solsonès, el tram del Bages ja està completament senyalitzat i s’utilitza com a itinerari turístic, mentre que a la Cerdanya també existeix una traça identificada. En canvi, el tram que travessa el Solsonès correspon al recorregut històric original però encara no s’ha treballat per connectar-lo amb la resta de la ruta.
Segons ha explicat Vilalta, la sal va tenir una importància cabdal en la conservació d’aliments, fet que va convertir Cardona en el centre d’una potent xarxa comercial que abastia tots els comtats catalans. Aquests itineraris històrics eren coneguts com els camins cardoners o camins de la sal, i constituïen les principals vies de distribució d’aquest producte essencial. Aquests camins comptaven amb cinc ramals principals: el de Barcelona (passant per Súria, Manresa i Sabadell), el de Cervera (passant per Calaf), el de Guardiola del Berguedà (passant per Serrateix, Gargallà, Avià i Berga), el de Solsona (passant per Riner) i el de la Cerdanya (que passava per Sant Llorenç de Morunys).
El camí cardoner de la Cerdanya remuntava la vall del Cardener cap a Sant Llorenç de Morunys, travessava la vall de la Vansa i vorejava la serra del Cadí per la cara nord fins a planejar cap a la Cerdanya. Aquest recorregut coincideix també amb antics camins ramaders o de transhumància, que durant segles van articular els desplaçaments de bestiar entre les zones de muntanya i les planes.
Actualment, el tram que està senyalitzat és el que uneix Cardona i Manresa, conegut popularment com el Camí de la Sal, amb aproximadament 40 quilòmetres de recorregut. Unir tots els trams del camí cardoner des de Manresa fins als Pirineus permetria crear un itinerari natural, patrimonial i cultural d’una potència i interès excepcionals per al territori.
La iniciativa està impulsada conjuntament pel Grup Leader Solsonès, la Fundació Cardona Històrica i altres entitats vinculades al patrimoni de la sal. L’objectiu immediat és identificar amb precisió el traçat que es podria preservar dins la comarca i donar-lo a conèixer a través d’eines digitals.
Els impulsors de la ruta preveuen elaborar una web que actuï com a porta d’entrada al projecte. Aquest portal permetrà descarregar el recorregut en diferents formats per poder-lo seguir a peu, en bicicleta o fins i tot amb vehicle. També servirà per connectar el tram del Solsonès amb els itineraris ja existents al Bages i els que es volen consolidar a la Cerdanya.
A diferència d’altres rutes, el projecte no preveu una senyalització física generalitzada. Els promotors consideren que el territori ja disposa de nombrosos senyals i que afegir-ne més podria complicar-ne el manteniment. Per aquest motiu s’aposta per un sistema de traçat digital basat en aplicacions i mapes que permetin seguir l’itinerari i identificar punts d’interès patrimonial o paisatgístic.
El projecte també inclourà activitats de divulgació i jornades especialitzades. Una de les primeres trobades ja es va celebrar el desembre passat a Cardona amb experts per analitzar la importància històrica del camí i explorar noves possibilitats de futur. Entre les propostes hi ha el desenvolupament d’activitats turístiques vinculades al patrimoni, la natura o fins i tot l’observació astronòmica.
Una altra línia de treball és la connexió entre espais singulars vinculats a la sal, com la Muntanya de Sal de Cardona i el Salí de Cambrils. La idea és crear sinergies entre aquests punts d’interès i generar noves propostes turístiques i culturals que reforcin el valor d’aquest patrimoni.
El projecte disposa d’un pressupost d’uns 30.000 euros, finançat a través dels programes de projectes estratègics del departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de diferents entitats i administracions locals vinculades a la iniciativa.
En una segona fase, prevista per als pròxims anys, es vol ampliar la col·laboració amb altres territoris i entitats. Entre els objectius hi ha coordinar-se amb el Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya per integrar el tram pirinenc i reforçar la projecció global de la ruta.
El recorregut històric del Camí de la Sal connectava els territoris productors i comercials d’aquest mineral, des de l’interior fins al Pirineu. La proposta que ara es treballa preveu consolidar un itinerari que aniria aproximadament des de Cardona cap al nord, travessant el Solsonès i l’Alt Urgell fins arribar a l’entorn de Puigcerdà, recuperant així un dels antics camins comercials més importants del territori.
