Conciliació laboral i familiar al Solsonès: casals gratuïts per Setmana Santa
Els ajuntaments de Solsona i Torà i el Consell Comarcal es coordinen per oferir activitats a infants i joves durant les festes de Pasqua
Solsona i Torà posaran en marxa per primera vegada casals gratuïts de Setmana Santa amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar durant els dies no lectius. El servei s’adreça a infants de 3 a 12 anys i es durà a terme els matins del 30 de març al 2 d’abril.
La iniciativa està impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès i els ajuntaments de Solsona i Torà, a través de l’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, dins el programa Entretemps. Les inscripcions s’obriran l’11 de març i es podran fer telemàticament fins al 22 de març.
El casal funcionarà de 9 a 13 hores, amb entrada flexible entre les 8.45 i les 9 hores i recollida entre les 13 i les 13.15 hores. A Solsona les activitats tindran lloc al pavelló municipal d’esports, mentre que a Torà es faran a l’escola Sant Gil.
Durant els quatre dies s’hi programaran activitats esportives, artístiques i de lleure. Sempre que el temps ho permeti, també es prioritzaran sortides a l’entorn.
Les famílies poden inscriure els infants per a tot el període o per dies puntuals, però les places són limitades. En el moment de formalitzar la inscripció caldrà omplir una declaració responsable sobre el nivell de renda familiar, que es tindrà en compte en cas que la demanda superi l’oferta de places.
Els casals formen part del projecte Entretemps, que promou serveis de cura per a infants i joves de 0 a 16 anys durant períodes de vacances escolars. L’actuació està finançada pel Ministeri d’Igualtat, a través del Pla Corresponsables, i per la Generalitat de Catalunya.
Un servei similar ja es va organitzar a Solsona durant les vacances de Nadal, quan en van beneficiar 172 infants diferents, amb una mitjana d’entre 120 i 130 participants per jornada.
