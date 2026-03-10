Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Festival de Circ de Solsona amplia les activitats i es fa comarcal

Ja sota l'àmbit del Solsonès, Guixers i Torà s'afegeixen a un cartell que programa una desena d'espectacles a partir del divendres deu d'abril

La companyia Bragacadavra by Vidala SIC Santander

La companyia Bragacadavra by Vidala SIC Santander / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Després d’una primera edició la primavera de l’any passat a la plaça del Camp de Solsona, enguany la festa solsonina del circ creix en convocatòries i arriba a Guixers i Torà sota el paraigua del segon Festival de Circ del Solsonès. El programa presenta una desena de propostes per a tots els públics entre els dies 10 i 12 d’abril en diferents espais. Nou artistes nacionals i internacionals, cinc companyies de circ i un discjòquei configuren l’aposta del segon Festival de Circ del Solsonès, organitzat per l’Associació Cultural Meló de tot l’any i els Ajuntaments de Solsona, Guixers i Torà amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès.

La majoria de propostes són gratuïtes i al carrer, tot i que enguany s’hi afegeix una gala de circ inaugural al teatre comarcal solsoní i un muntatge itinerant pel bosc a Guixers amb entrades de pagament, que ja es poden adquirir en línia a https://entradessolsones.com/.

El plat fort, la gala inaugural al teatre

El certamen s’obre, precisament, amb la gala de circ al teatre de Solsona el divendres 10 d’abril a dos quarts de nou del vespre. L’organització promet gran tècnica, talent, poètica i humor amb la perxa xinesa del cardoní Roger Jené; els hula-hops de l’australiana resident a Catalunya Amelia Cadwallader; la corda aèria de la catalana Mar Olivé; les mans a mans del Duo RossoNeve, d’Itàlia i Canàries residents a Catalunya, i la barra russa de Bar’Us Trio, amb artistes procedents de Colòmbia, Suïssa i Cuba.

El pallasso i artista de circ José Luis Redondo, per mitjà del seu personatge de l’espectacle ¡Arriba!, relligarà les actuacions com a mestre de cerimònies. Les entrades d’aquesta vetllada, al preu de 15 euros, estan a la venda aquí.

Les altres dues propostes de la capital de comarca seran gratuïtes i a la plaça del Camp. El diumenge 12 d’abril infants, famílies i públic en general són convidats a un taller de circ amb música dinamitzat per Ska Circus. Tothom tindrà l’oportunitat de descobrir tècniques circenses de forma lúdica i participativa amb malabarisme, funambulisme, equilibris senzills, trapezi i jocs psicomotrius.

Preestrena en exclusiva

Tot seguit, a tres quarts de dotze, i al mateix espai, la Cia. Fèmut oferirà la preestrena del seu nou espectacle Clam. És un muntatge de circ contemporani per a tots els públics que fusiona acrobàcies, cultura popular i dansa en un espai circular per explorar el concepte de llibertat.

Dins el bosc

El dissabte 11 d’abril a la tarda, el festival es traslladarà a Guixers amb dues funcions de BosCos. La companyia La mà esquerra opta pel circ itinerant en una recerca que també se serveix del moviment i el teatre per apropar-se a la relació humana amb les comunitats d’arbres. Sis artistes de disciplines diverses exploren aquesta simbiosi, així com la verticalitat i la memòria. Aquesta activitat té una durada de trenta minuts, comença a l’ajuntament del poble i es fa a dos quarts de sis i a dos quarts de set al preu de dos euros. Se’n pot adquirir l’entrada aquí.

També a Guixers, el mateix dia a un quart de vuit, el local de l’Ajuntament serà l’escenari de l’espectacle Rutines, de la companyia Ambi2. És un muntatge per a tots els públics que es defineix com “una reflexió sobre la quotidianitat a través del llenguatge del circ”. A partir d’un exercici complet de boles i maces en parella, presenta un malabarisme que beu de la tradició i que es desplega al llarg de moments i vivències del dia a dia. L’entrada és gratuïta.

La jornada de Guixers, durant la qual hi haurà servei de menjar i beguda, es clourà amb la música de Dj Dani Kongo, de vuit a deu de la nit, al local de l’Ajuntament. Oferirà una selecció musical que viatja pels sons més ballables del planeta, des del funk i el sou fins a la cúmbia, la salsa, el boogaloo i altres ritmes que encenen qualsevol pista.

Tres cites a Torà

El segon Festival de Circ del Solsonès acabarà la seva programació a Torà el diumenge 12 a la tarda amb tres activitats gratuïtes. A les cinc de la tarda a la plaça del Pati, hi haurà el taller de circ Express.

A tres quarts de sis, la Cia. Bragakadavra portarà el seu número Caiguda lliure per a persones amb vertigen a la plaça de la Vila Vella. En aquest espectacle, reconegut amb el Premi Dau 2024 i el reconeixement a millor companyia emergent dels Premis Zirkòlika 2025, el duo acrobàtic protagonitzarà un ventall de bucles tan físics com emocionals amb paraules acrobàtiques que es contradiuen amb afecte i agressivitat. Dos cossos es comuniquen a través de les caigudes dins el vaivé de línia fina entre el quotidià i l’absurd.

Finalment, diumenge a dos quarts de set a la plaça de l’Església de Torà, la companyia Sputniks —impulsora del festival de la mà dels artistes i formadors Lara Renard i Miquel Sol— compartirà amb el públic el seu bocí d’història i de memòria amb TROS (a la foto), una mostra de treball en procés de creació de l’espectacle. Quatre personatges empeltats d’humor i poètica estan atrapats en el temps, veient com l’inevitable torna a passar cíclicament sense saber com aturar-ho.

Notícies relacionades

Amb aquest muntatge es posarà punt final a la segona edició d’un festival que Solsona i la comarca també voldrien fer cíclic, perquè cada primavera torni a aixecar la seva pista en tot tipus d’espais i convidi el públic a entrar dins la màgia del circ.

TEMES

