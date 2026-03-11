Centre de Tecnologia Forestal del Solsonès: l'agricultura des de l'aire
El CTFC incorpora drons amb tecnologia làser i hiperespectral que suposen un salt per a la recerca agrícola a Catalunya
Els centres de recerca Agrotecnio i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) han incorporat un dron d’última generació amb tecnologia LiDAR, càmeres hiperespectrals i una càmera RGB d’alta resolució. L’objectiu és reforçar la recerca en agricultura de precisió, millora genètica i monitoratge forestal.
La tecnologia LiDAR utilitza làsers per mesurar distàncies amb una gran precisió i generar models 3D molt detallats dels cultius i la vegetació. Les càmeres hiperespectrals permeten obtenir dades sobre la reflectància de la coberta vegetal en múltiples longituds d’ona, incloent l’espectre visible i infraroig, mentre que la càmera RGB aporta imatges d’alta resolució per completar l’anàlisi.
El projecte ha estat finançat amb el suport del programa CERCAGINYS III, impulsat per CERCA i la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar les infraestructures científiques dels centres de recerca catalans.
Una eina disruptiva per al sector
El nou dron permet caracteritzar la vegetació i els sòls des del punt de vista espectral, geomètric i estructural amb una precisió sense precedents. Això obre noves possibilitats en el diagnòstic de l’estrès hídric, la detecció de plagues i la valoració de la qualitat dels cultius. També serà clau per analitzar l’estructura de les masses forestals i fer el seguiment de la seva evolució davant el canvi climàtic.
Segons Jordi Voltas, responsable científic del projecte, “Aquest sistema ens situa al nivell dels millors socis europeus en recerca agrícola i gestió forestal. És una eina estratègica única per entendre com responen els sistemes vegetals a l’estrès climàtic i per impulsar la innovació en el sector agroalimentari i forestal”.
Accés compartit i impacte científic
La tecnologia serà compartida entre Agrotecnio i el CTFC dins de la Unitat de Recerca Conjunta JRU-CTFC-Agrotecnio-CERCA, facilitant l’accés tant a investigadors interns com externs.
Voltas afegeix que “L’adquisició d’aquest equipament millorarà l’impacte científic dels nostres projectes i contribuirà a la transferència de tecnologia al sector productiu, així com a una millor presa de decisions per part de l’administració pública. Les aplicacions inclouen des del fenotipatge de cultius i la millora genètica fins a la monitorització de boscos vulnerables a incendis, plagues i sequera”.
Amb aquesta incorporació, Catalunya es posiciona a l’avantguarda europea en teledetecció aplicada a l’agricultura i la gestió forestal, oferint dades més precises per impulsar una agricultura sostenible i protegir els ecosistemes forestals del territori.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- La religiosa Vedruna centenària Maria Cinta Agustí Paituvi rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa