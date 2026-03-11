Club Esquí la Coma: ambient familiar sobre la neu
L'entitat celebra la Cursa Social en una jornada de convivència que uneix esport i gastronomia
El Club d’Esquí La Coma ha viscut aquesta setmana la seva Cursa Social, un esdeveniment que any rere any reuneix esquiadors del club en un ambient que combina l'esportivitat i la convivència familiar. Aquesta cursa, celebrada el dissabte dia set i que ja s’ha convertit en una cita ineludible per als membres del club, va gaudir d’una gran participació i d’un ambient festiu a les pistes de l'estació.
Tant petits com grans van poder gaudir d’un dia de competició sana, en què l’esforç individual es va combinar amb la companyonia i la passió per l'esquí. Els participants van viure una jornada plena d'emocions, amb els nervis propis de la competició, però també amb un esperit de col·laboració que va marcar l'essència de l’esdeveniment, segons han explicat des del club.
Després de la cursa, la jornada va continuar amb una calçotada popular, un moment de trobada entre els membres del club, on els participants van poder relaxar-se i compartir experiències. Aquesta activitat va ser l’ocasió perfecta per enfortir els vincles entre els membres de la gran família que forma el Club d’Esquí La Coma. Durant la calçotada també es va realitzar l'entrega de premis als esquiadors i esquiadores que van destacar a la competició, reconeixent l'esforç i la dedicació de tots els participants.
Des del club, es vol agrair la participació de tots els corredors i corredores, així com de les persones que van assistir a la calçotada i van fer d’aquesta jornada una festa comunitària. A més, es va destacar la col·laboració i implicació dels socis i sòcies, sense la qual activitats tan especials no serien possibles. Un agraïment especial va anar per a tots aquells que, amb el seu compromís, ajuden a organitzar esdeveniments tan significatius com aquest, que posen en valor els valors de l'esport i la convivència.
