Un dissabte a l'Escola Agrària del Solsonès: a la recerca dels nous gestors del paisatge
El centre docent obre portes el dia onze d'abril amb un pla de visites i xerrades sobre els estudis que ofereix
L’Escola Agroforestal del Solsonès obre les portes a famílies i persones interessades en la formació agroforestal. El centre docet ha convocat una jornada de portes obertes pel dissabte dia onze d'abril amb un programa de presentació dels estudis. La jornada permetrà conèixer les instal·lacions, l’entorn i la finca gestionada pels mateixos alumnes. També es podran visitar les aules, el taller i altres espais utilitzats com a recursos d’aprenentatge al llarg del curs.
Durant la visita, l’equip docent presentarà els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) del centre, amb especial atenció al CFGS de Paisatgisme i Medi Rural i al CFGS de Gestió Forestal i del Medi Natural (DUAL).
Els estudis de Paisatgisme i Medi Rural preparen l’alumnat per programar, supervisar i realitzar les operacions de producció agrària i ramadera, així com la gestió del paisatge amb tècniques sostenibles i l’ús de les tecnologies més modernes. També permeten aplicar la normativa ambiental, de benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la legislació vigent.
Per la seva banda, els estudis de Gestió Forestal i del Medi Natural (DUAL) capaciten els alumnes per programar, organitzar, supervisar i executar treballs de conservació i gestió dels boscos, així com per a la protecció i millora del medi natural i l’aprovefament sostenible dels recursos forestals, aplicant la normativa de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.
Per participar en la jornada és necessari fer inscripció prèvia a través del formulari en línia. Per a més informació, els interessats poden contactar amb el centre al 973 48 07 13 o per correu electrònic a ea_solsones.agricultura@gencat.cat.
A més, l’Escola comparteix el dia a dia dels alumnes, activitats, pràctiques i sortides tècniques setmanals a través dels seus perfils d’Instagram i X, oferint una visió directa del funcionament del centre i de la formació agroforestal que s’hi imparteix.
