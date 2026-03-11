Solsona analitza la diversitat religiosa a les aules
Una xerrada organitzada pel Servei Educatiu del Solsonès ofereix eines pràctiques per prevenir els discursos d’odi i fomentar la convivència
Ll’Auditori de la sala polivalent de Solsona acull aquest dimecres la xerrada “Orientacions per educar i acompanyar la diversitat religiosa de les nostres aules”, a partir de dos quarts de sis de la tarda. La sessió tanca el cicle de xerrades adreçades a famílies i docents.
La ponent serà Clara Fons, sociòloga i escriptora, membre del grup de recerca ISOR – Investigacions en Sociologia de la Religió i col·laboradora de l’Associació Unesco per al diàleg interreligiós.
L’objectiu del cicle ha estat oferir recursos, coneixement i espais de debat per prevenir els discursos d’odi i enfortir el paper dels diferents agents que intervenen en l’educació d’infants i joves. La problemàtica s’ha abordat des d’una perspectiva pedagògica, crítica i respectuosa amb els drets humans.
Segons el Servei Educatiu del Solsonès, els darrers anys s’ha produït una certa normalització dels discursos d’odi, especialment a través de les xarxes socials, amb un impacte directe en la convivència, el benestar emocional de l’alumnat i la tasca educativa dels centres.
La xerrada és una oportunitat per a famílies i docents d’aprofundir en eines pràctiques per gestionar la diversitat religiosa a les aules i promoure un entorn escolar inclusiu i respectuós.
