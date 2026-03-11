Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

Solsona analitza la diversitat religiosa a les aules

Una xerrada organitzada pel Servei Educatiu del Solsonès ofereix eines pràctiques per prevenir els discursos d’odi i fomentar la convivència

Clara Fons Duocastella

Clara Fons Duocastella / AKIARA BOOKS

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Ll’Auditori de la sala polivalent de Solsona acull aquest dimecres la xerrada “Orientacions per educar i acompanyar la diversitat religiosa de les nostres aules”, a partir de dos quarts de sis de la tarda. La sessió tanca el cicle de xerrades adreçades a famílies i docents.

La ponent serà Clara Fons, sociòloga i escriptora, membre del grup de recerca ISOR – Investigacions en Sociologia de la Religió i col·laboradora de l’Associació Unesco per al diàleg interreligiós.

L’objectiu del cicle ha estat oferir recursos, coneixement i espais de debat per prevenir els discursos d’odi i enfortir el paper dels diferents agents que intervenen en l’educació d’infants i joves. La problemàtica s’ha abordat des d’una perspectiva pedagògica, crítica i respectuosa amb els drets humans.

Segons el Servei Educatiu del Solsonès, els darrers anys s’ha produït una certa normalització dels discursos d’odi, especialment a través de les xarxes socials, amb un impacte directe en la convivència, el benestar emocional de l’alumnat i la tasca educativa dels centres.

Notícies relacionades

La xerrada és una oportunitat per a famílies i docents d’aprofundir en eines pràctiques per gestionar la diversitat religiosa a les aules i promoure un entorn escolar inclusiu i respectuós.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
  2. La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
  3. Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
  4. El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
  5. Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
  6. Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
  7. Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
  8. La religiosa Vedruna centenària Maria Cinta Agustí Paituvi rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa

Solsona analitza la diversitat religiosa a les aules

Solsona analitza la diversitat religiosa a les aules

Sánchez anuncia la posada en marxa d'un sistema de rastreig a les xarxes per mesurar la "petjada de l'odi"

Sánchez anuncia la posada en marxa d'un sistema de rastreig a les xarxes per mesurar la "petjada de l'odi"

Suïssa.- Almenys sis morts i cinc ferits en l'incendi d'un autobús a Suïssa

Suïssa.- Almenys sis morts i cinc ferits en l'incendi d'un autobús a Suïssa

Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós

Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós

Els Mossos intensifiquen els controls al transport escolar en una campanya arreu de Catalunya

Els Mossos intensifiquen els controls al transport escolar en una campanya arreu de Catalunya

Francesc-Marc Álvaro (ERC), des de Manresa: "Aliança no és un partit catalanista perquè no pretén sumar, sinó excloure"

Francesc-Marc Álvaro (ERC), des de Manresa: "Aliança no és un partit catalanista perquè no pretén sumar, sinó excloure"

Illa convocarà una cimera amb els partits per abordar mesures davant la guerra a l'Orient Pròxim

Illa convocarà una cimera amb els partits per abordar mesures davant la guerra a l'Orient Pròxim

Detenen deu persones i desmantellen un grup vinculat a la Camorra que enviava droga a Itàlia amagada en camions

Detenen deu persones i desmantellen un grup vinculat a la Camorra que enviava droga a Itàlia amagada en camions
Tracking Pixel Contents