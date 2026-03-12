Crèdits Climàtics: el medi ambient com a negoci sostenible
Una jornada tècnica a Guixers permet descobrir al món forestal aquesta fórmula de finançar projectes a través de la gestió del patrimoni natural
La jornada tècnica titulada «El Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya: la revolució», que tindrà lloc aquest divendres 13 de març a Guixers, es presenta com una oportunitat per al sector forestal, les administracions, les empreses i les comunitats locals per afrontar els reptes del canvi climàtic. Aquesta jornada pretén ser un punt de trobada per explorar com els crèdits climàtics forestals poden contribuir a una gestió forestal més sostenible, beneficiant tant el medi ambient com les societats que depenen del bosc.
Un dels protagonistes principals serà el projecte PROMACC Vall de Lord, recentment reconegut amb el Premi EMAS Catalunya 2025, que exemplifica com els crèdits climàtics poden finançar iniciatives forestals innovadores. Aquest projecte inspira noves formes de col·laboració i busca obrir vies per a la transformació real del territori, en un context de resiliència i sostenibilitat.
Durant la jornada, els participants podran debatre sobre temes com els projectes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic i l'impacte dels crèdits climàtics en la professionalització del sector forestal. La jornada s'articularà al voltant de diverses taules rodones i ponències, amb una taula de debat sobre accions públiques per al foment del Sistema de Crèdits Climàtics Forestals, així com sobre la comunicació i comercialització d’aquest sistema en el món empresarial. També es farà èmfasi en la formació i en el repte de professionalitzar el treball forestal, un sector crucial per a la salut del nostre medi ambient.
El programa començarà a les 09:30 h amb la recepció dels assistents i el cafè de benvinguda, seguit d'una inauguració institucional amb la presència de diverses autoritats, entre elles, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La jornada també comptarà amb un dinar organitzat per l’Associació Forestal de la Vall de Lord, que culminarà amb la cloenda de la jornada.
Amb l’objectiu de fomentar el debat i la cooperació en la gestió sostenible dels boscos, aquesta jornada és una clara aposta per un futur més verd i resilent, on els crèdits climàtics forestals poden jugar un paper fonamental en la lluita contra el canvi climàtic.
Què son els Crèdits Climàtics?
Els Crèdits Climàtics Forestals són una eina innovadora per mitigar l'impacte del canvi climàtic, basada en la capacitat dels boscos per capturar diòxid de carboni (CO₂) a través de processos naturals. Aquest sistema permet als propietaris forestals i a les empreses de la cadena productiva forestal generar crèdits climàtics mitjançant accions de gestió sostenible que afavoreixen l'absorció de carboni. Aquests crèdits es poden comercialitzar en els mercats de carboni, oferint una nova font d'ingressos per a les persones i comunitats que gestionen els boscos, a la vegada que contribueixen a la reducció global de les emissions de CO₂.
En el context del Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya, aquest es presenta com una oportunitat per incentivar la inversió en pràctiques forestals responsables i resilients. La seva implementació promou la restauració dels ecosistemes, la millora de la biodiversitat i la protecció del sòl, beneficis que són essencials per a la lluita contra el canvi climàtic. A més, aquest sistema té un gran potencial per generar noves oportunitats econòmiques per al sector forestal, especialment en regions com la Vall de Lord, on es pot aprofitar el capital natural existent per avançar cap a un model econòmic més verd i sostenible.
El Sistema de Crèdits Climàtics Forestals no només ajuda a reduir l'impacte ambiental, sinó que també fomenta la col·laboració entre els diferents agents implicats en la gestió dels recursos naturals. Les administracions públiques, les empreses, les comunitats locals i els professionals del sector forestal poden treballar conjuntament per crear un mercat de crèdits que, a llarg termini, es tradueixi en un benefici social i econòmic global. En aquest sentit, la jornada tècnica prevista a Guixers és una oportunitat per aprofundir en com la implementació d'aquest sistema pot esdevenir un model replicable a altres regions, contribuint a la construcció d’un futur més sostenible i adaptat als desafiaments del canvi climàtic.
