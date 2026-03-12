Solsona als veïns: què en fem de la plaça del Camp?
L'Ajuntament obre un procés de participació inclòs en el Pla de Barris per reurbanitzar i replantejar els usos d'un dels espais urbans clau del centre
L’Ajuntament de Solsona ha obert la porta a repensar el futur d’un dels espais més emblemàtics de la ciutat. El consistori convida la ciutadania a participar en un procés participatiu per definir la reforma urbanística de la plaça del Camp i el seu entorn, una actuació inclosa dins el Pla de barris de Solsona 2025-2029.
El procés s’iniciarà amb una presentació pública el pròxim 17 de març i continuarà amb dos tallers participatius els dies 24 i 25, en què veïns, comerciants, entitats i ciutadania en general podran aportar propostes sobre els usos futurs de la plaça i la mobilitat de la zona.
Segons el govern municipal, la reforma vol reforçar el paper central d’aquest espai urbà i avançar cap a “una plaça més pacificada, amable i segura per als usuaris”. El projecte compta amb una inversió prevista de 420.000 euros procedents del Pla de barris.
Debatre el futur d’un espai clau
Abans d’afrontar la reforma, l’Ajuntament ja va encarregar l’any passat un estudi de mobilitat de l’entorn. Amb aquesta base, el consistori vol adaptar la zona seguint criteris d’urbanisme social i sostenible, amb l’objectiu de naturalitzar l’espai públic i prioritzar-hi els vianants i els usos col·lectius.
Entre les qüestions que es posaran sobre la taula hi ha la compatibilització dels usos polivalents de la plaça, l’augment de zones verdes o la possibilitat de concentrar el parc infantil en un sol espai, ja que actualment està dividit en dos punts diferents. També es debatran el futur de la zona de l’escenari i del monument a les masies i els emboscats, així com la reorganització de la circulació de vehicles que actualment envolta tota la plaça.
Tres sessions obertes
El procés participatiu començarà amb un acte obert a tota la ciutadania el dimarts 17 de març a les vuit del vespre a la sala cultural de l’Ajuntament.
Posteriorment es duran a terme dos tallers presencials. El primer, el dimarts 24 de març a dos quarts de vuit del vespre, s’adreça especialment als veïns i establiments de la plaça, així com a la comunitat educativa de l’Escola Arrels de Solsona, un dels col·lectius que utilitzen habitualment aquest espai. L’endemà, dimecres 25 de març a la mateixa hora, es farà una segona sessió oberta a entitats i a tota la ciutadania.
La plaça més gran de la ciutat
La plaça del Camp és l’espai obert més gran de la ciutat, amb una superfície d’uns 6.150 metres quadrats. D’aquest total, el 42% correspon al centre de la plaça, mentre que el 44% està ocupat per carrils de circulació i zones d’aparcament, i el 14% restant per les voreres del perímetre.
Situada a l’oest del nucli antic i connectada amb el Passeig del Pare Claret, la plaça es troba en un dels principals eixos de pas de vehicles de nord a sud de la ciutat. Pel que fa al moviment de vianants, s’hi registren una mitjana de 1.365 persones al dia, una xifra que es multiplica per dos i mig els divendres, coincidint amb el mercat setmanal.
Actualment la plaça funciona com un espai polivalent: s’hi fan activitats de joc, el mercat dels dimarts i divendres i diferents esdeveniments lúdics i culturals al llarg de l’any.
Cap a una plaça més verda
El futur de la plaça ja es va començar a debatre l’any 2022 amb un sondeig ciutadà sobre els usos de l’espai. D’aquella consulta en va sortir un consens ampli per transformar-la en una plaça més verda, segura i accessible, amb menys trànsit rodat. També es va assenyalar la necessitat de millorar les zones de joc infantil, incrementar les zones d’ombra i ampliar el mobiliari urbà.
En els últims anys ja s’hi han fet diverses actuacions. El 2022 es va completar la reurbanització de la plaça per fer-la totalment accessible i instal·lar-hi un paviment antilliscant amb finançament dels fons europeus Next Generation EU. El 2023 es va crear un pas elevat entre la plaça i el passeig del Pare Claret, i entre el 2024 i el 2025 s’han millorat els parcs infantils i els espais enjardinats.
Amb la nova intervenció prevista dins el Pla de barris, l’Ajuntament vol culminar aquest procés i definir definitivament la fisonomia d’aquest espai central, amb l’objectiu de consolidar-lo com un dels principals punts de trobada i convivència de la ciutat.
