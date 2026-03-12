Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb una ruta poètica pel centre històric

Tres espais singulars acolliran recital, diàlegs i espectacles que combinen poesia, música i arts escèniques

Una sessió poètica a Solsona

Una sessió poètica a Solsona / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Dia Mundial de la Poesia arribarà a Solsona amb una proposta itinerant que recorrerà tres places emblemàtiques del centre històric. La ruta “Solsona: espais singulars, veus poètiques” tindrà lloc el pròxim 21 de març i combinarà poesia, arts escèniques i música, amb la participació de figures com Caro Von Arend, de la Fundació Miquel Martí i Pol, Laia Malo, Carles Rebassa, Anna Montraveta, Guillem Gisbert i Anna Castillo.

La jornada començarà a les 10.30 h a la plaça Ramon Llumà amb l’espectacle familiar “Em dic Miquel i soc poeta!”, a càrrec de Caro Von Arend. Posteriorment, a les 11.30 h, a la plaça Sant Isidre, tindrà lloc un diàleg poètic entre la periodista solsonina Anna Montraveta i el cantant barceloní Guillem Gisbert. La ruta finalitzarà a les 12.30 h a la plaça del Palau Episcopal amb un recital sobre Blai Bonet i Clementina Arderiu, interpretat per Laia Malo i Carles Rebassa. L’itinerari s’allargarà fins a les 13.30 h, oferint als assistents una experiència poètica que combina lectura, música i performance.

Enguany, la celebració del Dia Mundial de la Poesia arriba a la seva 19a edició a Catalunya i estrena un format descentralitzat, amb activitats repartides entre el 15 i el 25 de març en nou localitats catalanes. Solsona és l’única ciutat de la Catalunya Central que acull una proposta dins del festival, que pretén apropar la poesia a tot el territori i promoure noves formes de creació artística.

Les activitats d’aquesta edició es centren en figures literàries com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, a partir de tres temes recurrents en les seves obres: l’amor, la mort i l’espiritualitat. Així, les propostes busquen explorar la poesia més enllà de la lectura convencional, incorporant música i arts escèniques per generar experiències immersives i accessibles a tots els públics.

L’organització de la jornada és a càrrec dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central i la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, i té com a objectiu consolidar la presència de la poesia al territori i fomentar noves maneres de gaudir-la i interpretar-la.

