El Club Atrapahistòries torna a Solsona amb dues sessions per a infants de primària
El consistori programa un taller gratuït amb l’escriptora Eva Pallarès per estimular la creativitat i l’expressió literària dels alumnes de 3r a 6è
L’Ajuntament de Solsona organitza dues noves sessions del Club Atrapahistòries, un taller creatiu adreçat a infants de 3r a 6è de primària que vol fomentar la imaginació, l’expressió i la creació de personatges i històries úniques.
Els tallers seran dinamitzats per Eva Pallarès, de Papallona de Lletres, els diumenges 22 i 29 de març, i convidaran els participants a explorar el poder de les paraules des d’una perspectiva diferent: “mirarem el món del revés”, explica la dinamitzadora. Mitjançant jocs i exercicis creatius, els nens i nenes podran capgirar la realitat i viure una aventura literària singular.
Les sessions es faran a la biblioteca Carles Morató: el dia 22 per a infants de 3r i 4t de primària, i el dia 29 per a alumnes de 5è i 6è. L’activitat tindrà lloc d’onze del matí a dos quarts d’una del migdia. Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció. El termini per apuntar-s’hi acaba el 18 de març i la inscripció es pot fer en línia a través d’aquest formulari: https://forms.gle/KJ1Wc9brSWkKCA3A6.
La primera edició del club, celebrada el desembre passat, va reunir 22 participants i va tenir una molt bona acollida. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa Il·luminAr’t, impulsat per la regidoria d’Infància dins del projecte de lleure A camp obert, que ofereix tallers gratuïts conduïts per artistes i professionals locals.
L’objectiu és arribar a un ventall més ampli de nens i nenes, més enllà de les activitats esportives habituals, i ampliar l’oferta de propostes educatives i integradores. La regidoria d’Infància ja preveu continuar amb noves activitats a partir del curs vinent.