Un Festival de música electrònica des de dins: el Paral·lel busca voluntaris
Amb aquesta iniciativa, el Paral·lel Festival vol oferir una oportunitat d'involucrar-se en l'organització i viure l'esdeveniment d'una manera activa
Amb motiu de la novena edició del Paral·lel Festival, que se celebrarà del 24 al 26 de juliol al Port del Comte, l'organització ha posat en marxa un programa de voluntariat per a aquelles persones que vulguin viure l'experiència del festival des d'una perspectiva diferent. Aquest any, l'esdeveniment busca un equip de voluntaris que col·laborin en diverses tasques essencials per al bon desenvolupament del certamen de música electrònica, segons ha informat l'emissora municipal de ràdio Solsona FM.
Els voluntaris poden escollir entre diversos torns segons la seva disponibilitat i preferències. Hi ha l’opció de fer el torn de muntatge, de 20 hores entre el dimecres 22 de juliol, des de les 10 del matí, fins al dijous 23 a les 6 de la tarda; el torn de festival i desmuntatge, amb 12 hores entre la una del migdia del divendres 24 de juliol i les 4 de la tarda del dilluns 27; o bé el torn només de festival, amb 12 hores entre la una del migdia del divendres 24 i les 10 del vespre del diumenge 26.
Per poder formar part del programa, els interessats han de reservar la seva plaça mitjançant un dipòsit que equival al preu de l'entrada general. En cas que ja hagin adquirit la seva entrada, l’organització també ofereix la possibilitat de gestionar el reemborsament. Aquesta devolució es farà efectiva un cop els voluntaris completin els seus torns. Si no compleixen amb el compromís, no només perdran el dipòsit, sinó que també seran expulsats del festival. En aquest sentit, cal destacar que el transport i l'allotjament no estan inclosos per als voluntaris, tot i que aquells que col·laborin fora de l'horari del festival poden rebre suport per gestionar el seu desplaçament.
Per poder ser voluntari, cal estar disponible durant tot el període del torn escollit. En cas que la disponibilitat canviï, no es garanteix la plaça assignada. Aquells que desitgin contractar una assegurança de cancel·lació per rebre el reemborsament en cas de malaltia o emergència justificada poden fer-ho, tot i que, si no la contracten, en cas de cancel·lació hi haurà penalitzacions que poden arribar fins al 100% del cost de l'entrada, depenent de la proximitat amb les dates de l'esdeveniment.
El Programa de Voluntariat inclou diverses tasques, com el muntatge de la infraestructura abans del festival, suport en les tasques organitzatives, assistència en la logística a l'arribada i ajuda en la coordinació de les sortides d'autobusos. A més, els voluntaris tindran la responsabilitat de rebre el públic, proporcionar suport al punt d'informació, assistir en les sortides del glàmping, mantenir les instal·lacions netes i col·laborar en la preparació dels esmorzars. Els torns seran de 2 a 3 sessions de màxim 12 hores durant el festival i el desmuntatge, i de 6 a 8 hores si es tracta del muntatge previ.
A l’hora de repartir les tasques, es tindrà en compte la experiència, els interessos i la disponibilitat de cada voluntari, per tal que tots puguin gaudir d'una experiència adaptada a les seves preferències. Com a compensació, els voluntaris rebran una samarreta i una polsera identificativa, a més d'un snack i aigua durant els seus torns de treball.
Amb aquesta iniciativa, el Paral·lel Festival vol oferir una oportunitat única per als amants de la música electrònica que vulguin involucrar-se en l'organització i viure l'esdeveniment d'una manera més activa i participativa.
