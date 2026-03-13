Projecte SINTETIC del Solsonès: la teconologia aplicada al bosc
Tècncis del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya es reuneixen a Florència amb la resta de socis per avançar en l'obtenció de dades en la gestió natural
Els socis del projecte SINTETIC, coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han celebrat la reunió anual a Florència aquest mes de març. L’acte, que s'ha fet a l’històric Osservatorio Ximeniano, ha servit per revisar els avenços del projecte i definir els propers passos per millorar la transparència, el monitoratge i la fiabilitat de les dades al llarg de tota la cadena de valor de la fusta.
L’objectiu principal del SINTETIC és establir i demostrar un sistema de traçabilitat per a arbres de peu, troncs i taulers, basat en innovacions en tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), amb la voluntat d’optimitzar la gestió forestal i garantir la sostenibilitat del sector.
Aquest mes de març, els participants s'han desplaçat a San Godenzo per participar en una demostració de camp organitzada per Foresta Modello Montagne Fiorentine, el CNR IBE – Institute of Bioeconomy i la startup Bluebiloba Innovativa. La sessió ha permès als socis provar diverses tecnologies desenvolupades dins de SINTETIC en un entorn forestal real, amb l’objectiu d’optimitzar la traçabilitat i el control dels recursos.
Entre les eines presentades destaca TreeScanner, una aplicació desenvolupada per Arboreal que utilitza sensors LiDAR de telèfons mòbils per mesurar i avaluar arbres de manera ràpida sobre el terreny. Paral·lelament, Simtrona ha creat etiquetes RFID que assignen a cada tronc un identificador únic, permetent-ne el seguiment des de l’arbre en peu fins al producte final.
Segons els responsables del projecte, aquestes tecnologies suposen un avanç significatiu per a la traçabilitat de la fusta i contribueixen a una millor documentació, monitoratge i gestió de tota la cadena de valor forestal, des del bosc fins al producte acabat, reforçant la sostenibilitat i la transparència del sector.
