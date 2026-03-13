Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Projecte SINTETIC del Solsonès: la teconologia aplicada al bosc

Tècncis del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya es reuneixen a Florència amb la resta de socis per avançar en l'obtenció de dades en la gestió natural

Un tècnic treballa en la gestió forestal amb tecnologia

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Els socis del projecte SINTETIC, coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han celebrat la reunió anual a Florència aquest mes de març. L’acte, que s'ha fet a l’històric Osservatorio Ximeniano, ha servit per revisar els avenços del projecte i definir els propers passos per millorar la transparència, el monitoratge i la fiabilitat de les dades al llarg de tota la cadena de valor de la fusta.

L’objectiu principal del SINTETIC és establir i demostrar un sistema de traçabilitat per a arbres de peu, troncs i taulers, basat en innovacions en tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), amb la voluntat d’optimitzar la gestió forestal i garantir la sostenibilitat del sector.

Aquest mes de març, els participants s'han desplaçat a San Godenzo per participar en una demostració de camp organitzada per Foresta Modello Montagne Fiorentine, el CNR IBE – Institute of Bioeconomy i la startup Bluebiloba Innovativa. La sessió ha permès als socis provar diverses tecnologies desenvolupades dins de SINTETIC en un entorn forestal real, amb l’objectiu d’optimitzar la traçabilitat i el control dels recursos.

Entre les eines presentades destaca TreeScanner, una aplicació desenvolupada per Arboreal que utilitza sensors LiDAR de telèfons mòbils per mesurar i avaluar arbres de manera ràpida sobre el terreny. Paral·lelament, Simtrona ha creat etiquetes RFID que assignen a cada tronc un identificador únic, permetent-ne el seguiment des de l’arbre en peu fins al producte final.

Segons els responsables del projecte, aquestes tecnologies suposen un avanç significatiu per a la traçabilitat de la fusta i contribueixen a una millor documentació, monitoratge i gestió de tota la cadena de valor forestal, des del bosc fins al producte acabat, reforçant la sostenibilitat i la transparència del sector.

