El sector forestal analitza a Guixers el rol dels nous crèdits climàtics com a via de finançament
Onze projectes validats o en execució ja han permès evitar 19.000 tones de CO₂
ACN
Els crèdits climàtics es consoliden a Catalunya com una eina per finançar la gestió forestal i impulsar la lluita contra el canvi climàtic mobilitzant capital públic i privat. El sistema, impulsat per la Generalitat, permet desenvolupar projectes als boscos que milloren la biodiversitat, la disponibilitat d’aigua i la capacitat de captació de carboni. Des de l’aprovació del sistema l’any 2023, ja hi ha onze projectes validats o en execució i vuit més en preparació en diferents punts del país.
La iniciativa s’ha abordat aquest divendres en una jornada tècnica celebrada a Guixers, on la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que “els boscos són una peça clau de la solució climàtica”.
La jornada, titulada El sistema de crèdits climàtics forestals de Catalunya: La revolució, ha reunit prop de 170 participants entre representants de l’administració, entitats forestals i empreses, amb l’objectiu de divulgar aquest mecanisme i fomentar nous projectes al territori. Paneque ha destacat que els projectes finançats a través dels crèdits climàtics “ajuden a la gestió forestal, en termes de biodiversitat, però també en la gestió del cicle de l’aigua”.
Els crèdits climàtics són unitats que es generen a partir de projectes de gestió forestal que aporten beneficis ambientals. Les empreses —públiques o privades— i altres entitats els poden adquirir per contribuir al finançament d’aquestes actuacions i compensar part del seu impacte ambiental. Segons ha explicat la cap de l’Àrea de foment de la gestió forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal, Teresa Cervera, cada crèdit integra tres serveis ecosistèmics principals: carboni, aigua i biodiversitat.
“És una unitat d’intercanvi que es genera dins d’un projecte forestal i que una entitat pública o privada pot adquirir per contribuir a la natura i finançar la gestió forestal”, ha detallat Cervera. La compra es formalitza mitjançant contractes entre els promotors dels projectes i les empreses o institucions interessades. Cada crèdit climàtic té un cost d’entre 3.500 i 4.000 euros, i la compra mínima per part de les empreses és de 50 crèdits.
Projectes per recuperar aigua i millorar els boscos
Algunes entitats forestals ja treballen amb aquest sistema des de fa anys. És el cas de l’Associació Forestal Vall de Lord, que gestiona projectes a la capçalera del riu Cardener, al nord del Solsonès. El vicepresident de l’entitat, Josep Pintó, assegura que els crèdits climàtics han obert noves oportunitats per al sector.
Segons Pintó, aquest sistema ha generat “un escenari nou” que aporta possibilitats econòmiques i de coneixement per a la gestió forestal. L’associació ja ha desenvolupat diversos projectes i actualment en prepara un tercer. En total, han gestionat més d’un centenar d’hectàrees de bosc amb actuacions orientades sobretot a recuperar recursos hídrics i millorar la biodiversitat.
Part del finançament ha arribat a través de la compra de crèdits per part d’entitats públiques, especialment de Aigües Ter-Llobregat, interessada a millorar la disponibilitat d’aigua a les conques.
Els promotors defineixen les actuacions que es duran a terme al bosc i una auditoria independent calcula els beneficis ambientals associats, com ara tones de CO₂ captades o metres cúbics d’aigua recuperats. A partir d’aquests resultats es generen els crèdits climàtics i se’n fixa el preu.
Una vintena de projectes en marxa o preparació
El sistema encara es troba en fase de creixement. Des del 2022 s’han impulsat proves pilot i, des de l’aprovació oficial el 2023, ja hi ha onze projectes validats o en execució a Catalunya, mentre que vuit més es troben en preparació i es preveu que es validin al llarg d’aquest 2026.
Segons dades del Centre de la Propietat Forestal, cada crèdit climàtic pot contribuir a fixar o evitar unes 40 tones de carboni per hectàrea, recuperar uns 2.000 metres cúbics d’aigua i millorar la biodiversitat del bosc al voltant d’un 20% de mitjana.
Els impulsors del sistema confien que la iniciativa continuï creixent a mesura que més empreses incorporin criteris ambientals a les seves estratègies. “És important que hi hagi projectes al territori, però també que les empreses els coneguin i s’hi impliquin”, ha remarcat Cervera.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía